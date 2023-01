Ford Mustang (2024) mit VIN 001 versteigert Viel Geld für ein Auto, das es gar nicht gibt

Bei stolzen 490.000 Dollar fiel der finale Hammer. Das sind umgerechnet knapp 450.000 Euro. Viel Geld für einen Ford Mustang der neusten Generation, den die regulären Kunden ab Sommer 2023 mit vermutlich rund 60.000 Euro bezahlen werden. Doch Barrett-Jackson hat nicht irgendeinen Mustang ins Portfolio aufgenommen und das auch nicht aus Lust und Laune. Bei der Auktion in Scottsdale (Stadt im US-Bundesstaat Arizona) wurde der Mustang mit der Fahrzeugidentifikationsnummer 001 veräußert. Der Erlös ist für den guten Zweck – und wurde zudem von weiteren Spendern kräftig angefüttert.

Das Auto existiert nicht

Schade für denjenigen mit dem höchsten Gebot: Im Anschluss an die Auktion ins Auto setzen und in den Sonnenuntergang fahren, war leider nicht drin – denn das erstandene Pony-Car ist noch gar nicht gebaut. Gekauft wurde vorerst nur die Fahrzeugnummer, doch auch das hat seinen Charme. Der neue 001-Besitzer kann sich jetzt nämlich von Grund auf aussuchen, wie sein Auto aussehen soll. Klar ist nur, dass es ein Fastback GT sein wird, aber Ausstattung und Farbe bleiben frei wählbar.

Ford Das Auto mit der VIN 001 ist noch nicht gebaut. Der siegreiche Bieter kann sich die Konfiguration komplett selbst aussuchen, nur die Basis steht fest: es wird ein Fastback GT.

Zusätzlich zum Invest des Bieters spenden der Ford-Händler San Tan und eine private Wohltäterin ingesamt 75.000 Dollar, womit der Gesamterlös für den Mustang 001 bei 565.000 Dollar (rund 518.000 Euro) landet. Das Geld geht an die international tätige NGO Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) mit Hauptsitz in New York. Die Organisation hat sich der Förderung von Forschungsarbeiten rund um Typ-1-Diabetes verschrieben. Dabei geht es um Heilung, Behandlung und Prävention. Sie zählt zu den 100 größten NGOs in den USA und hat seit ihrer Gründung 1970 Projekte im Gesamtvolumen von rund 1,7 Milliarden Dollar finanziert. In unserer Fotoshow oben im Artikel zeigen wir Ihnen den neuen Mustang, der mit seinem Auktionserlös für Nummer 001 zur Arbeit der JDRF beiträgt.

Umfrage 10182 Mal abgestimmt Wie gefällt Ihnen die Mischung aus alten und neuen Werten im neuen Ford Mustang? Finde ich gelungen - die Zukunft hat längst begonnen. Ist nicht so meins - ich hätte mir mehr klassische mechanische Weiterentwicklungen gewünscht. mehr lesen

Fazit

Das Auktionshaus Barrett-Jackson folgt einer Tradition. Schon mehrere Male wurden dort Mustang-Modelle mit der VIN 001 für den guten Zweck versteigert und nun auch das neuste Modell der US-Ikone, das im Sommer 2023 auf den Markt kommt. Der Erlös von insgesamt 565.000 Dollar (rund 518.000 Euro) kommt der JDRF und damit der Diabetes-Forschung zugute.