Ford Mustang Mach1 (2021) Die Sportversion leistet 487 Sauger-PS

Nun ist es soweit: Endlich feiert der neue Ford Mustang Mach 1 seine Premiere als 2021er Modell. Ursprünglich war wohl geplant, den Sportwagen auf der Detroit Motor Show zu enthüllen, die eigentlich in diesem Monat stattfinden sollte, wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt wurde. Auf den Markt kommt der neue Mach 1 im Frühjahr 2021. Offiziell allerdings nur in den USA und in Kanada sowie zu derzeit noch unbekannten Preisen.

Mach 1 beerbt Bullitt

Der 2021er Ford Mustang Mach 1 beerbt den Bullitt und spielt erneut die der Modellbezeichnung traditionell zugewiesene Rolle: "Der Mach 1 war schon immer die Brücke zwischen den Basis-Mustangs und den Shelby-Modellen", sagt Ted Ryan, Heritage Brand Manager bei Ford Archives. Auch der Neuling rangiert also zwischen dem Mustang GT und dem Shelby GT350. Als Antrieb dient ihm der 5,0-Liter-V8 mit 487 PS und maximal 569 Newtonmetern Drehmoment.

Mit diesen Daten bewegt sich der neue Mach 1 genau auf dem Niveau des Bullitt und trifft ziemlich mittig rein in die Lücke zwischen Mustang GT (in Deutschland 450 PS und 529 Newtonmeter) und dem nur in Nordamerika erhältlichen Shelby GT350 mit 533 PS und höchstens 582 Newtonmetern. Letzterer spendet einige Teile, die zur Zusatz-Power beitragen, darunter Ansaugkrümmer, Ölfilteradapter und der Motorölkühler.

Sechs-Gang-Schaltung oder Zehn-Gang-Automatik

Aus dem Shelby GT350 leiht sich der neue Mustang Mach 1 auch die manuelle Sechsgang-Schaltung. Das ebenfalls mit Ölkühlung sowie Zweischeiben-Kupplung und Schaltwegeverkürzung ausgerüstete Getriebe verfügt obendrein erstmals über eine Drehzahlanpassung. Als Alternative gibt es eine Zehn-Gang-Automatik mit verbessertem Drehmomentwandler. Die Abgase entweichen aus einer neuen vierrohrigen Auspuffanlage, deren Sound unser Erlkönig-Fotograf bereits vernehmen konnte und als "wohlklingend" beschreibt.

Ford Motor Company 1969 gab es den ersten Ford Mustang Mach 1. Im Frühjahr 2021 kehrt die legendäre Modellbezeichnung zurück.

Den Kontakt zur Straßen halten Michelin Pilot Sport 4-Breitreifen auf neu gestalteten Leichtmetallfelgen. Die Räder unterscheiden sich in ihrer Größe je nach Modellvariante: Im normalen Mustang Mach 1 lauten die Dimensionen der dunklen Aluminium-Felgen im Fünfspeichen-Design 9,5 und 10 x 19 Zoll. Die Rundlinge des optionalen Handling-Packages sind jeweils einen Zoll breiter und im Kreuzspeichen-Look gestaltet. Dahinter schimmern jeweils die farbigen Sättel der Brembo-Bremsanlage durch.

Technisch im Detail optimiert

Auch sonst lässt Ford dem neuen Mustang Mach 1 einige technische Detail-Optimierungen angedeihen. So erhält er das Hinterachs-Kühlsystem des Shelby GT500 und eine im Vergleich zum Mustang GT längere Unterbodenverkleidung, die dort den Luftstrom beruhigt und kanalisiert. Auch das Fahrwerk hat Ford umfangreich angepasst. Die Adaptiv-Dämpfer, Fahrhilfen und Lenkung wurden neu kalibriert, es gibt steifere Stabilisatoren und Federn für die Vorderachse und der Bremskraftverstärker stammt aus dem hauseigenen Zubehör-Angebot. Den hinteren Hilfsrahmen samt steiferer Buchsen und Radanbindungen kennen wir aus dem Shelby GT500.

An der Front trägt der Mustang Mach 1 einen neuen zweiteiligen Kühlergrill im 3D-Look, dessen runde Einleger die dort untergebrachten Zusatzscheinwerfer früherer Mach 1-Generationen symbolisieren. Die Gitterelemente unter den vorderen Blinkern greifen die Optik des ebenfalls neu gestalteten zentralen unteren Lufteinlasses auf. Die Pony-Logos, die Außenspiegelkappen und die dezente Spoilerlippe auf der Heckklappe tragen – ebenfalls der Mach 1-Tradition folgend – eine mattschwarze Optik. Der Diffusor kommt auch im Shelby GT500 zum Einsatz.

Größere Spoiler beim Handling-Package

Noch etwas extrovertierter tritt der neue Mach 1 mit dem optionalen, nur in Verbindung mit manuellem Getriebe erhältlichen Handling-Package auf. Ist dieses an Bord, verfügt der Sonder-Mustang über einen zusätzlichen Frontsplitter und einen größeren Heckflügel samt Gurney-Flap. Die schwarzen Karosserie-Streifen haben beide Varianten aber gemeinsam; sie tragen jeweils Akzentstreifen in Rot, Weiß oder Orange. Eine der acht Exterieur-Farben ("Fighter Jet Gray") erhält der neue Mach 1 exklusiv innerhalb der Mustang-Familie.

Ford Motor Company Ford bietet den neuen Mustang Mach 1 in der Normalversion (blau) oder mit dem Handling-Package an.

Der Mach 1-Innenraum zeigt sich im Vergleich zum Standard-Mustang leicht abgewandelt. Das Armaturenbrett verfügt über neue Aluminiumleisten, eine gravierte Plakette mit der Fahrgestellnummer und serienmäßig über den 12,3 Zoll großen, digitalen Instrumenten-Monitor mit eigenem Startbildschirm. Hinzu kommen dunkle Ledersitze mit Akzentstreifen, ein weißer Kugel-Schaltknauf und eigens gestaltete Einstiegsleisten.

Die Mach 1-Performance-Version verwendete Ford bei den Mustang-Generationen eins bis drei von 1969 bis 1978 sowie bei der vierten Generation zwischen 2002 bis 2004. Das Mach 1-Label sollte ursprünglich für den elektrischen Mustang herhalten. Massive Interventionen von Ford-Fans brachten das Unternehmen jedoch davon ab und man verwendete das neue Label "Mach E".

Fazit

Man ahnt ja gar nicht, welche Lücken sich in einem Sportwagen-Lineup wie jenem des Ford Mustang auftun können – bis der Hersteller diese schließt. Aber tatsächlich existiert zwischen dem Mustang GT und dem Shelby GT350 eine Nische, die bislang der Bullitt besetzte und künftig der Mach 1 füllt. Mustang-Fans dürften sich über die zurückkehrende Modellbezeichnung diebisch freuen – genau wie US-Car-Fans, die fortan eine Sportwagen-Alternative mehr auf ihrem Zettel haben.