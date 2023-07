Zum Modelljahr 2024 gibt es etliche Updates für den Ford Transit. Der Transporter, laut Ford weltweit meistverkaufte Baureihe in diesem Segment, bekommt auf elektronischer Seite ebenso eine Aufwertung wie bei der Technik, während sich optisch nichts ändert.

Eine verbesserte Internet-Anbindung über ein optionales 5G-Modem steigert nicht nur das Tempo und die Verbindungsqualität. Es ermöglicht künftig außerdem die sogenannten "Over the Air"-Updates, bei denen neue oder überarbeitete Funktionen ohne Werkstattbesuch direkt in das Fahrzeugsystem eingespielt werden. Dazu gibt es den im Abo verfügbaren Navigationsservice "Connected Navigation" mit Echtzeit-Verkehrsdaten.