Kommt er nach Europa? Geely Galaxy M7 Plug-in-Hybrid SUV mit Rekordreichweite

Der Galaxy M7 kombiniert einen 1,5-Liter-Benzinmotor mit einem Elektromotor, der von einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) gespeist wird. Diese ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 225 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Zyklus. Die Gesamtreichweite des Fahrzeugs beträgt beeindruckende 1.730 Kilometer, was es zu einem der effizientesten Modelle in seinem Segment macht. Die Batterie in der Topversion hat eine Kapazität von 29,8 kWh, was für viele Berufspendler den täglichen Betrieb ohne Benzinverbrauch ermöglicht.

Design und Innenraum Das Design des M7 setzt auf aerodynamische Effizienz und markante Lichtsignaturen. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,27 Cd gehört der SUV zu den aerodynamisch optimierten Modellen seiner Klasse. Im Innenraum dominieren hochwertige Materialien wie synthetisches Velours und Holzapplikationen. Ein Panorama-Glasdach sorgt für ein großzügiges Raumgefühl, während ein schwebend montiertes Multimedia-Display und ein Audiosystem mit 23 Lautsprechern den technologischen Anspruch unterstreichen.

Marktstrategie und Konkurrenz Geely positioniert den M7 im preissensiblen Segment zwischen 100.000 und 150.000 Yuan (ca. 12.700 bis 19.000 Euro). Damit tritt das Modell direkt gegen die Bestseller von BYD an, die den Markt für Plug-in-Hybrid-SUVs in China dominieren. Die Serienproduktion des M7 hat bereits begonnen, und die ersten Fahrzeuge sind im Werk in Quzhou vom Band gerollt.

Chancen für Europa Die Einführung des Galaxy M7 in Europa könnte durch potenzielle EU-Zölle auf chinesische Fahrzeuge erschwert werden. Geely erwägt daher, die Produktion in Europa aufzunehmen, möglicherweise in Kooperation mit Partnern wie Volvo oder Renault. Eine lokale Fertigung könnte nicht nur die Zollproblematik umgehen, sondern auch die Preise wettbewerbsfähig halten. Allerdings ist unklar, ob der M7 in seiner aktuellen Form den europäischen Marktanforderungen entspricht.

Fazit: Ein Modell mit Potenzial Der Geely Galaxy M7 bietet eine beeindruckende Kombination aus Reichweite, Preis und Ausstattung. Ob das Modell jedoch den Sprung nach Europa schafft, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Produktionsstrategie und die Marktakzeptanz.