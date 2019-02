Bereits 2017 hatte die Marke mit einer gleichnamigen Studie einen Ausblick auf den SUV gegeben. Dabei dürfte das Design des Conceptcars durchaus seriennah gewesen sein. Insbesondere die auffälligen Doppelscheinwerfer der Studie sind auch schon an der Limousine G80 zu sehen. Der zugepfeile Kühlergrill, die konturierte Motorhaube sowie die Schürzen mit großen Öffnungen wird der GV80 ebenso tragen wie die zweigeteilten Heckleuchten und eine massige Schürze.

Foto: Genesis Die Studie GV80 Concept gab 2017 schon einen sehr genauen Ausblick auf den neuen SUV.

Übrigens: Designchef von Hyundai/Kia-Automotive und Genesis ist seit 2016 Luc Donckerwolke. Der Belgier war zuvor für das Design von Bentley sowie für Skoda, Seat, Audi und Lamborghini zuständig und ist für durchaus progressives Design bekannt. Der Hyundai Kona ist seine erste Designarbeit für die Koreaner gewesen.

1/18 Erwischt: Hier testet Hyundais-Nobelmarke Genesis den neuen SUV. Foto: Stefan Baldauf

GV80 mit fettem V8

Auch der Innenraum orientiert sich an der Limousine. Hier schaut der Fahrer auf ein digitales Cockpit, der Beifahrer auf einen weiteren Info-Bildschirm. Nähere Angaben zu Assistenzsystemen oder Komfortfeatures kann man aktuell nicht machen. Hier dürfte aber Genesis eine Reihe von Systemen aus dem Oberklassesegment verbauen. Wie der G80 baut auch der GV80 auf eine Hinterrad-Plattform des Konzerns auf, die auch Allradantrieb bietet. In Sachen Motorisierung dürfte sich der GV80 ebenfalls an der Limousine orientieren. Hier ist eine 3,8 Liter großer V6, eine 5,0 Liter-V8 sowie eine doppelt aufgeladener 3,3-Liter-V6 am Start. Der Achtzylinder wird mit einem E-Motor gekoppelt zum Hybridantrieb. Für Europa käme zudem eine Vierzylinder-Turbo-Benziner mit 255 PS in Frage, ebenso wie ein Diesel mit 200 PS.

Genesis bietet nach den Worten von Markenchef Manfred Fitzgerald 2019, spätestens 2020 seine Modelle auch in Europa an. Neben dem SUV und der Limousine plant Genesis auch noch ein Coupé innerhalb der 80er-Baureihe. Eine Klasse darunter wird es zudem noch einen GV70 als Konkurrent für den BMW X3 geben. Der basiert auf der G70 Limousine, die bereits 2017 vorgestellt wurde. Nach oben hin rundet ein G90 im Format einer Mercedes S-Klasse das Portfolio ab.