Great Wall Motors Supercar Pick-up Chinesen kündigen Renn-Transporter an

Extrem sportliche Pick-ups sind eigentlich seit dem Niedergang von Holden in Australien von der automobilen Bildfläche verschwunden. Die klassischen Holden UTEs kombinierten einen Pkw-Vorderbau mit einer angeflanschten Ladefläche. Unter der Motorhaube steckte ein potenter V8, der seine Power über die Hinterräder herfallen lies. Begründet hatte einst diese Fahrzeuggattung der Chevrolet El Camino.

Macht mächtig Eindruck

Jetzt scheint sich ausgerechnet der chinesische Autobauer Great Wall Motors darum zu bemühen dieser Fahrzeuggattung neues Leben einzuhauchen. Erste Teaserbilder zeigen ein Modell mit viertüriger Kabine, das in extrem geduckter Gangart daher kommt. In den weit ausgestellten Radläufen stecken üppig dimensionierte Leichtmetallfelgen. Ein tief gezogene Schürze vorn und eine mit einem Diffusor bewehrte Schürze hinten werden von fetten Seitenschwellerverkleidungen begleitet. Erkennbar ist auch eine mächtige Vierrohr-Abgasanlage am Heck.

Premiere feiern soll das Great Wall Motors Conceptcar am 19.11.2021 auf der Guangzhou Autoshow in China. Ob dann wirklich ein V8-Kracher in Holden-Tradition auf uns zurollt bleibt abzuwarten.

Umfrage 18614 Mal abgestimmt Sind Sie ein Pick-up-Typ? Unbedingt, superpraktisch für Arbeit und Freizeit. Niemals, das sind unnütze Rumpel-Kisten. mehr lesen

Fazit

Great Wall Motors kündigt für die Guangzhou Autoshow in China eine echten Pickup-Kracher an. Man darf gespannt sein, was da auf uns zurollt.