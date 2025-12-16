Haval H6 startet in Deutschland: Mittelklasse-Hybrid-SUV für unter 29.000 Euro

International wird der Haval H6 bereits auf zahlreichen Märkten angeboten. Ab Januar 2026 wird er auch in Deutschland eingeführt. Damit startet der chinesische Autobauer GWM (Great Wall Motor), zu dem das Label Haval gehört, seine neue Deutschland-Offensive.

Start in der Mittelklasse Mit einer Länge von 4,70 Metern und einer Breite von 1,89 Metern ordnet sich der Haval H6 im stark nachgefragten Segment der Mittelklasse-SUV ein. Die klare Linienführung und der große Kühlergrill mit vertikal angeordneten LED-Tagfahrleuchten verleihen dem Modell eine markante Präsenz. Schwarz glänzende 19-Zoll-Leichtmetallräder unterstreichen den modernen SUV-Charakter und runden das Erscheinungsbild ab.

Im Innenraum setzt der Haval H6 auf Sitze in Ledernachbildung sowie einen beigefarbenen Dachhimmel. Das H6-Cockpit bestücken die Chinesen mit einem 10,25 Zoll großen digitalen Kombiinstrument und einem 14,6 Zoll großen Touchscreen. Über das zentrale Display lassen sich sämtliche Fahrzeug- und Komfortfunktionen bedienen, wobei Apple CarPlay und Android Auto für kabellose Smartphone-Konnektivität serienmäßig an Bord sind. Das Kofferraumvolumen beziffert der Hersteller auf 560 Liter.

Vollhybrid-Antrieb Der Haval H6 wird als Vollhybrid mit Frontantrieb angeboten und kombiniert dabei einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 150 PS und 230 Nm Drehmoment mit einem 130 kW (177 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse. Bei der Kraftübertragung auf die Vorderräder setzt Great Wall Motor auf ein speziell entwickeltes 2-Gang-Hybrid-Getriebe "DHT" (Dedicated Hybrid Transmission).

Die Systemleistung beträgt 179 kW (243 PS), das maximale Drehmoment 530 Nm. Damit beschleunigt der Haval H6 in 8,3 Sekunden von null auf 100 km/h. Eine im Heck verbaute Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 1,67 kWh ermöglicht im Stadtverkehr kurze Strecken rein elektrisch. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch nach WLTP liegt bei 5,9 l/100 km, die CO₂-Emissionen bei 134 g/km.

Preise und Marktstart Der Haval H6 ist ab Januar 2026 in den Ausstattungslinien Premium und Luxury zu Preisen ab 31.990 Euro erhältlich. Zum Marktstart bietet GWM einen befristeten Aktions-Rabatt von 3.000 Euro. Dadurch reduziert sich der Preis des Mittelklasse-SUVs auf 28.990 Euro. Zudem gewährt GWM serienmäßig 5 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerlimit sowie 8 Jahre Garantie auf die Hochvoltbatterie (bis zu 160.000 km).