Honda Civic Type R (2022) Heißer Japaner mit über 320 PS

Honda hat die elfte Generation des Civic bereits als Limousine und als Schrägheckmodell vorgestellt und in den USA und in Europa in den Markt eingeführt. Jetzt schieben die Japaner auch wieder einen scharfen Type R nach. Der rollt dann Anfang 2023 zu den ersten Kunden in Europa. Mit dem neuen Civic Type R feiern die Japaner ein Doppeljubiläum: 50 Jahre Civic und 25 Jahre Civic Type R. Gefeiert wird aber zunächst echt sparsam, denn Honda hält immer noch viele Daten zum neuen Type R zurück. Hier das, was wir schon wissen.

Dicke Kotflügelbacken

Die Basis für den neuen Type R bildet die Schrägheckvariante mit der großen Heckklappe. Als Type R bekommt der Civic an beiden Achsen weiter ausgestellte Radläufe und entsprechend eine breitere Spur. In den Radhäusern drehen sich 19 Zoll große, mattschwarz lackierte Leichtmetallfelgen, die mit Reifen der Dimension 265/30 vom Typ Michelin Pilot Sport 4S bestückt sind. Dahinter ist wieder eine Brembo-Sportbremsanlage mit roten Sätteln zu erkennen. Die soll noch standfester geworden und auch beim Ansprechverhalten verbessert worden sein. Ganz auf Sport ausgerichtet ist die neue Frontschürze mit vergrößertem unteren Lufteinlass und Rauten-Kühlergitter. Flankierend sind neue Bremsluftkanäle auszumachen. Eine Entlüftungsöffnung in der Motorhaube optimiert zusammen mit Entlüftungskiemen hinter den Vorderrädern den Luftstrom.

Honda Dreier-Auspuff neu sortiert.

In der Heckansicht dominieren der wieder dreiflutig ausgelegte Zentral-Auspuff – wobei diesmal zwei kleinere Endrohre ein großes in der Mitte begleiten – sowie der aufgesetzte große Heckspoiler. Auch die Heckschürze trägt angedeutete Luftauslässe sowie ein großes Diffusor-Element.

Weiter mit Turbovierzylinder

Herzstück des neuen Civic Type R ist weiter der bekannte Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner, der aber vor allem im Bereich des Turboladers weiterentwickelt worden sein soll. Honda meldet zudem eine überarbeitete Auspuffanlage, die ebenfalls dazu beiträgt Leistungsgewicht, Drehmoment und Höchstgeschwindigkeit weiter zu steigern. Leistungsdaten hält Honda noch zurück, betont aber, das das neue Aggregat der stärkste VTEC-Turbo-Motor sei, der jemals im Type R zum Einsatz kam. Er soll mehr PS drücken als der Vorgänger. Der leistete zuletzt 320 PS und stemmte 400 Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle. Das weiterentwickelte Sechsgang-Schaltgetriebe sorgt mit einer automatischen Drehzahlanpassung stets für die perfekte Drehzahl beim Herunterschalten und unterstützt die Balance des Fahrzeugs am Kurveneingang.

Honda Der Turbo-Vierzylinder soll mit einem neuen Turbolader weiter an Leistung zulegen.

Das Type R-Cockpit baut natürlich auf dem Civic-Interieur auf, zeigt sich aber mit vielen roten Elementen sportifiziert. Fahrer und Beifahrer sitzen auf tiefer montierten roten Integral-Sportsitzen und blicken auf Details und Ausstattungsmerkmale wie etwa klassische rote Type R Zierleisten. Je nach Fahr-Ambitionen kann der Fahrer für sechs Leistungsparameter – unter anderem für Motor, Lenkung und Fahrwerk – jeweils zwischen den Modi Comfort, Sport und +R wählen. Zusätzlich steht ein neuer Individual-Modus zur Verfügung, der eine individuelle Anpassung dieser sechs Parameter ermöglicht. Der Leistungs-Datenlogger Honda LogR wurde überarbeitet und kombiniert die von den Sensoren im Fahrzeug gesammelten Leistungsdaten mit einer Smartphone-App. So kann der Fahrer verschiedenste Messwerte in Echtzeit überwachen und aufzeichnen. Natürlich lassen sich alle Parameter auch auf dem Zentraldisplay visualisieren. Einen weiteren Augenschmaus bietet das vielfach einstellbare Digitalcockpit.

In den europäischen Handel kommt der neue Civic Type R ab Anfang 2023. Preise nennt Honda noch nicht, dafür aber die dann verfügbaren Farben: Championship White, Rallye Red, Racing Blue, Crystal Black und Sonic Grey Pearl .

Fazit

Honda bringt Anfang 2023 eine Type R-Variante des neuen Civic an den Start. Die setzt weiter auf den bekannten Turbo-Vierzylinder mit gut 320 PS. Genauere Daten so wie einen Preis wollen die Japaner aber erst zum Marktstart liefern.