Der Hyundai Santa Cruz sorgt in den USA für recht stabile Verkaufszahlen, 36.480 Exemplare konnte Hyundai von dem Pick-up auf Tucson-Basis im Jahr 2022 absetzen. Für das neue Modelljahr 2024 ändert sich an der grundsätlichen Optik nichts, es gibt aber mit dem XRT eine neue Ausstattungsvariante, die einen etwas robusteren Look mitbringt.