Hyundai Santa Fe Modellpflege: Neue Ausstattungs-Kombi mit Preisvorteil

Nachdem bei der Modellpflege im Vorjahr die Technik des Santa Fe aktualisiert wurde, bekommt der SUV jetzt angepasste Ausstattungen. Mit neuen Paketstrukturen wollen die Koreaner den Kunden zum Modelljahr 2027 vereinfachte Konfigurations-Optionen bieten. So ist in der Ausstattungslinie Signature die 7-Sitzer-Variante künftig ausschließlich in Verbindung mit Allradantrieb verfügbar, in der Blackline können sowohl die 6- als auch die 7-Sitzer-Variante künftig nur noch mit Allradantrieb bestellt werden.

Ein optionales Glas-Schiebedach ist ausschließlich für den Santa Fe Hybrid verfügbar und kostet 1.200 Euro Aufpreis. In der Ausstattungslinie Signature kann es nur in Verbindung mit dem Technik-Plus-Paket bestellt werden.

Kombiniertes Ausstattungs-Paket Und dieses Technik-Plus-Paket ist eigentlich die wichtigste Neuerung für das Modelljahr 2027. Es fasst das bisher separat erhältliche Technik-Paket und Komfort-Paket zusammen und bündelt deren Ausstattungsumfänge in einem einzigen Paket. Zum Ausstattungsumfang gehören ein Head-up-Display, ein digitaler Innenspiegel mit Smart-View-Technologie, eine Smartphone-Ablage mit kabelloser Dual-Ladefunktion, ein Fahrersitz mit Memory-Funktion, eine elektrisch einstellbare Vier-Wege-Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz sowie ein elektrisch einstellbares Lenkrad.

Für die Ausstattungslinie Signature ist das Technik-Plus-Paket für 1.500 Euro erhältlich. Der Preisvorteil gegenüber den beiden vorher verfügbaren Einzelpaketen liegt bei 200 Euro. In der Ausstattungslinie Blackline gehört das Technik-Plus-Paket bereits serienmäßig zum Ausstattungsumfang.

Antriebe bleiben, Preise steigen Keine Veränderungen gibt es hingegen beim Antriebsportfolio. Auch im Modelljahr 2027 ist der Santa Fe weiterhin als Hybrid mit 239 PS und Sechsgang-Automatik-Getriebe wahlweise mit Front- oder Allradantrieb oder als PHEV-Version mit 288 PS und Allradantrieb zu haben.

Die Grundpreise steigen geringfügig. Die Hybridversion ist ab 60.650 Euro (plus 300 Euro) zu haben, das PHEV-Modell ab 65.250 Euro (plus 300 Euro). Die Blackline-Ausstattung kostet unverändert 2.800 Euro Aufpreis.