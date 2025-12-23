Hyundai Staria Elektro-Van: Koreaner setzten den Van unter Strom

Wer erstmals vor dem Hyundai Staria steht, denkt unwillkürlich an ein Elektroauto. Die glatte Front, das schmale Leuchtenband, die spektakuläre Form mit der in die Front übergehenden Windschutzscheibe – das koreanische Pendant zum VW-Bus und der Mercedes V-Klasse sieht einfach futuristisch aus. Doch bisher dementierte Hyundai Pläne, dem Großraum-Van einen Stromantrieb zu verpassen. Bei uns trat er zunächst mit einem Dieselmotor an, ist aber jetzt nur noch mit einem Benzin-Hybrid-Antrieb zu haben. Auf anderen Märkten wird auch ein V6-Benziner offeriert.

Doch mit dem Facelift des Staria kommt der Van auch als Elektroversion. Eine Produktionsstraße im Werk Ulsan wird für die Fertigung des Staria mit einer Hochvolt-Batterie erweitert. Produktionsstart soll Anfang 2026 sein. Als Zielmärkte stehen dabei in erster Linie Europa, Thailand und Australien auf dem Programm. Es heißt, die geplante Produktion liegt bei 15.000 bis 20.000 Elektro-Staria pro Jahr. Premiere feiern wird der Staria EV Anfang Januar 2026 auf der Brüssel Motor Show.

Batterie mit 84 kWh Der Staria EV verfügt über eine Nickel-Cobalt-Mangan-Batterie mit 84 kWh Kapazität und soll eine Reichweite von 324 Kilometern erreichen. In Sachen Leistung stehen dem Fronttriebler 160 kW (215 PS) zu Buche. Hyundai will damit auf die kommende Euro 7-Abgasregelung in der EU reagieren, auch eine Produktion des Staria EV innerhalb der EU ist denkbar. Hyundai betreibt im tschechischen Nošovice eine Autofabrik. In Korea hatte Hyundai im März 2024 die Elektro-Plattform ST1 vorgestellt, die für kleine Nutzfahrzeuge verwendet werden soll. Der seinerzeit gezeigte Transporter mit Kofferaufbau oder als Fahrgestell verwendet bereits die Kabinenform des Staria und gilt seitdem als Indiz, dass auch der Staria Van mit E-Antrieb kommen wird.

Die ST1 unterstützt 800-Volt-Technologie und ermöglicht damit sehr schnelles Laden. Konkret kann die Batterie an einer 350-kW-Schnellladesäule in nur etwa 20 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. Gerüchten zufolge soll sich der EV Staria durch eine Zweifarben-Lackierung abheben.

Überarbeiteter Innenraum Die ersten Erlkönigbilder zeigen: Der Elektro-Staria wird an einem HPC-Lader aufgeladen, die Ladeklappe ist in der Frontschürze. Trotz seiner Tarnung ist der Staria als Staria erkennbar. Mit dem Facelift dürfte es kleinere Änderungen am Design sowie beim Zuschnitt von Ausstattungen und Paketen geben. Die Leuchten erfahren mit Sicherheit auch ein Update.

Die Fotos zeigen außerdem, der Staria-Innenraum erfährt ein Update. Das Lenkrad erhält ein neues Design im Dreispeichenlook mit quadratischem Pralltopf. Das digitale Fahrerdisplay fällt eckiger aus. Nach wie vor bleibt es beim schließbaren Ablagefach und der Mittelkonsole mit dem großen Zentraldisplay.

Hyundai plant, den Staria EV als direkten Konkurrenten zu Modellen wie VW ID. Buzz, Ford E-Tourneo und asiatischen E-Vans (z.B. LDV MIFA 9, Zeekr 009) zu positionieren