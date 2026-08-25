ID. Polo-Konkurrent: neuer Elektro-Opel Corsa kommt 2028 und soll 25.000 Euro kosten

In einem Interview mit der Welt am Sonntag hat Opel-Chef Florian Huettl Eckdaten zu Startdatum, Antrieb und Preis des neuen Opel Corsa genannt: "Er wird 2028 kommen, rein elektrisch sein und um die 25.000 Euro kosten." Der Nachfolger des aktuellen Corsa ist ein wichtiges Auto für die Marke: "Es ist Opels meistverkauftes Fahrzeug und der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland, in England und in anderen Märkten", so der Opel-Chef.

Huettl kündigt Elektro-Corsa und Elektro-SUV an Ein fixes Ausstiegsdatum für Verbrenner gebe es bei Opel nicht, das würden laut Huettl die Kunden entscheiden und das würde je nach Markt variieren. Huettl sieht gute Chancen für rein elektrische Modelle wie den nächsten Corsa und ein neues SUV: "Das Angebot ist stark, die Ladeinfrastruktur entwickelt sich gut, die Politik unterstützt Elektrofahrzeuge gezielt." Bei gestiegenen Kraftstoffpreisen rechne sich ein Elektroauto schneller, so Huettl weiter: "Wenn der Liter Benzin 2,50 Euro kostet, merken wir das direkt in der Nachfrage."

Den neuen Corsa baut Opel auf der Stellantis-Plattform STLA Small. Ursprünglich war branchenintern von einem Start in 2027 die Rede. Das erste Stellantis-Modell auf der neuen STLA Small, die Neuauflage des Peugeot e-208, hat noch 2026 Premiere. Zu Optik, Akkutechnik und Reichweite des nächsten Elektro-Corsa sagte Huettl nichts. Der aktuelle Elektro-Corsa auf Basis der e-CMP-Plattform hat einen NMC-Akku mit 49 kWh und eine WLTP-Reichweite von 429 Kilometern. Der Basispreis liegt bei 30.440 Euro.

Power-Corsa: in 5,5 s von null auf 100 km/h Noch in diesem Jahr soll der Corsa GSE auf den Markt kommen: Die Power-Version des Elektro-Kleinwagens soll in 5,5 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen.

Ab 2028 macht Opel mit der neuen Generation des Elektro-Corsa dem VW ID. Polo Konkurrenz: Dessen günstigste Version kostet 24.995 Euro, hat einen 37-kWh-Akku und 334 km WLTP-Reichweite.