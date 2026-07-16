Endlich ein Volks-Stromer? Was der ID. Polo für 25.000 Euro bietet

Wenige Wochen nach dem Marktstart des ID. Polo mit größerer Batterie schiebt Volkswagen nun die preisgünstigere Einstiegsvariante nach. Das neue Basismodell nutzt einen 37-kWh-Akku (netto) und ist in der Ausstattungslinie "Trend" ab sofort für 24.995 Euro bestellbar.

Reichweite: 334 km laut WLTP Die Reichweite des ID.Polo mit dem kleineren Akku gibt VW mit bis zu 334 Kilometern nach WLTP-Norm an. An DC-Schnellladesäulen kann der Kleinwagen serienmäßig mit bis zu 90 kW laden. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll so laut VW rund 23 Minuten dauern. Für den Antrieb stehen zwei Leistungsstufen zur Wahl: eine Variante mit 85 kW (116 PS) und eine mit 99 kW (135 PS).

Zum Basispreis gibt es die Ausstattung "Trend". Die hat unter anderem LED-Scheinwerfer, ein 10-Zoll großes "Digital Cockpit" und ein 13-Zoll-Infotainmentsystem serienmäßig an Bord. Ebenfalls zur Grundausstattung gehören Assistenzsysteme wie der Spurhalteassistent "Side Assist" und eine Klimaautomatik.

Mehr Komfort kostet knapp 30.000 Euro Mehr Komfort bieten die höheren Ausstattungslinien "Life" und "Style", die ab 29.195 Euro starten. Die "Life"-Version ergänzt die Ausstattung um Technik wie eine automatische Distanzregelung (ACC) und eine Rückfahrkamera. Apple Carplay und Android Auto sowie eine Lademöglichkeit fürs Smartphone sind in dieser Version ebenfalls serienmäßig. Der Preis für die Topversion "Style" mit LED-Matrix-Scheinwerfern, beheizbaren Sportsitzen und einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik dürfte dann schon über 30.000 Euro liegen.

Optional bietet VW weitere Ausstattungen an, darunter ein Harman-Kardon-Soundsystem, ein Panorama-Glasdach sowie Vordersitze mit elektrischer Verstellung und Massagefunktion. Bisher sind bei VW 25.000 Bestellungen für den ID. Polo eingegangen.