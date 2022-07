Inkas Cadillac Escalade Chairman VIP Edition Mit Massagesitzen und Waffenschrank

Das sichere Gefühl von Geborgenheit kann man sich nicht kaufen? Spezialbetrieb Inkas sieht das traditionell anders und unterstreicht diesen Anspruch mit einer neuen Produktlinie. Ab sofort kann bei der kanadischen Firma der aktuelle Cadillac Escalade zur "Chairman VIP Edition" aufgewertet werden. Wer das Paket bucht, erhält seinen Caddy mit einer Panzerung der Beschussklasse BR6 (Abwehr von 7,62mm-Sturmgewehr-Geschossen und bis zu zwei DM51-Handgranaten) und luxuriös gestaltetem Interieur zurück.

Trotz des Auftritts als rollende Festung soll der Innenraum luftig wirken. Dafür hebt Inkas das Dach um fünf Zentimeter an und imitiert mit einer neuartigen Dachhimmel-Beleuchtung natürliches Tageslicht. Ambientebeleuchtung, ein Hifi-System mit 19 Lautsprechern, ein großer TV-Bildschirm und Ledergestühl mit Massage-, Lüftungs- und Heiz-Funktion komplettieren die Lounge-Atmosphäre. Natürlich ist auch eine Bar an Bord. Eine Vielzahl der Funktionen lässt sich über einen Touchscreen in der Konsole zwischen den beiden Einzelsitzen im Fond steuern. Denen gegenüber platziert Inkas zwei kleinere ausklappbare Sitze, falls mal Gäste an Bord sein sollten.

V8-Benziner oder Dreiliter-Diesel

Neben der bereits umfangreichen Ausstattung des Pakets sind auch einige zusätzliche Extras im Angebot. Darunter Satellitenempfang, eine 360-Grad-Kamera, Nachtsichtkameras, Licht-Signalanlagen, eine Sirene, Lautsprecher zur Außenwelt und ein abschließbarer Waffenschrank im Innenraum. Bewegt wird der Cadillac-Koloss vom bekannten 6,2-Liter-V8 mit 426 PS, den der Hersteller an eine Zehngang-Automatik koppelt. Selbstzünder-Fans können alternativ zum Dreiliter-Duramax-Turbodiesel greifen. Dem Mehrgewicht durch die Upgrades begegnet Inkas mit einer verstärkten Aufhängung und einem zusätzlich versteiften Chassis.

Cadillac 19 Lautsprecher und ein riesiger Bildschirm machen den Inkas Escalade bei Bedarf zum gepanzerten Luxus-Kino.

Wenn Ihnen gefällt, was Sie eben gelesen haben, wird Sie folgende Information sicher noch fröhlicher machen: Auch wenn der aktuelle Escalade in Deutschland offiziell nicht angeboten wird, verspricht Inkas eine weltweite Lieferung an alle größeren Häfen oder auf Anfrage auch eine Überstellung per Luftfracht.

Fazit

Spezialanbieter Inkas panzert den aktuellen Cadillac Escalade und baut das Interieur besonders luxuriös aus. Das Angebotspaket nennen die Kanadier Chairman VIP Edition und versprechen den Kunden eine weltweite Lieferung.