Vier Sterne vs. drei Sterne: Ebro S400 gegen Dacia Duster im Crashtest

Der Ebro S400 wurde im Euro NCAP Crashtest mit vier Sternen bewertet, was ihn zu einem der sichereren Modelle in seinem Segment macht. Besonders positiv fällt die moderne Sicherheitsausstattung auf, die unter anderem fortschrittliche Assistenzsysteme wie einen Notbremsassistenten und Spurhalteassistenten umfasst. Diese Features tragen dazu bei, das Risiko von Unfällen zu minimieren und den Insassenschutz zu verbessern. Laut den Testberichten bietet der Ebro S400 vor allem beim Frontalaufprall einen hohen Schutz für Fahrer und Beifahrer. Auch die Kindersicherheit wurde mit guten Werten ausgezeichnet. Allerdings bleibt anzumerken, dass der Ebro S400 derzeit nur auf dem spanischen Markt erhältlich ist.

Schwächen des Dacia Duster im Crashtest Im Gegensatz dazu schnitt der Dacia Duster im Euro NCAP Crashtest weniger überzeugend ab und erhielt lediglich drei Sterne. Die Tester kritisierten insbesondere den unzureichenden Schutz im Bereich des Insassenschutzes bei einem Frontalaufprall sowie Schwächen beim seitlichen Anprall. Hier wurden erhöhte Verletzungsrisiken für Fahrer und Beifahrer festgestellt.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Sicherheitsausstattung des Dusters. Während grundlegende Systeme wie ABS und Airbags vorhanden sind, fehlen fortschrittliche Assistenzsysteme, die mittlerweile zum Standard vieler Wettbewerber gehören.

Trotz dieser Schwächen bleibt der Dacia Duster aufgrund seines attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses eine beliebte Wahl bei Käufern, die vor allem Wert auf Robustheit und Alltagstauglichkeit legen.

Vergleich: Sicherheit vs. Preis-Leistung Der direkte Vergleich zwischen dem Ebro S400 und dem Dacia Duster zeigt deutliche Unterschiede in den Prioritäten der Hersteller. Während der Ebro S400 mit moderner Technik und einer besseren Sicherheitsbewertung punktet, setzt der Dacia Duster auf Einfachheit und Erschwinglichkeit. Mit einem Einstiegspreis von 18.990 Euro ist der Duster günstiger als sein spanischer Konkurrent, dessen Basisversion bei 19.900 Euro liegt.

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Bedeutung für deutsche Käufer Für deutsche Kunden könnte der Sicherheitsvorteil des Ebro S400 ein entscheidendes Kaufkriterium sein – vorausgesetzt, das Modell wird künftig auch außerhalb Spaniens angeboten. Die bessere Bewertung im Euro NCAP-Test spricht besonders sicherheitsbewusste Käufer an, während der Dacia Duster weiterhin eine solide Wahl für preisbewusste Kunden bleibt.