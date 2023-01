Jaguar I-Pace Facelift 2023 Kleine Updates für den Elektro-Jaguar

Jaguar überarbeitet das Elektromodell I-Pace zum neuen Jahr, der Hersteller spricht dabei vom Modelljahr 2024. Die Änderungen sind dabei kosmetischer Natur, an der Basistechnik des 4,7 Meter langen SUV ändert sich nichts.

Neue Frontabdeckung

Die wichtigste Neuerung findet sich an der Front, wo der Front"grill" nun flächig abgedeckt ist, zuvor war hier ein Rautenmuster zu sehen. Die Farbe der neuen Verkleidung ist in mattem Atlasgrau gehalten, was auch für die vertikalen Blenden gilt. Neu außerdem: Zierleisten und Heckdiffusor werden nun in Wagenfarbe und nicht mehr in glänzendem Schwarz lackiert. Für das Panoramadach ist nun auch eine Kontrastlackierung verfügbar.

Jaguar Neue mattgraue Räder in 22 Zoll für den I-Pace.

Erstmals verfügbar ist außerdem eine mattgraue Komplettlackierung in "Eiger Grey" oder "Carpathian Grey". Dazu passend gibt es auf Wunsch neue 22-Zoll-Räder mit satingrauem Finish und Carbon-Eisätzen.

I-Pace Preis ab 92.400 Euro

Auf der Jaguar-Homepage kann der neue Jahrgang bereits konfiguriert werden. Das günstigere S-Einstiegsmodell für zuletzt 76.815 Euro ist nicht mehr verfügbar. Los geht es nun mit dem I‑Pace R‑Dynamic SE für 92.400 Euro, das Topmodell I‑Pace R‑Dynamic HSE startet bei 99.100 Euro. Der 2018 vorgestellte Jaguar I-Pace verfügt mit zwei Elektromotoren über Allradantrieb und eine Gesamtleistung von 294 kW.

Fazit

Jaguar überarbeitet zum neuen Modelljahr den I-Pace. Dabei gibt es neue Farbvarianten und ein Re-Design des Kühlergrills. Technisch ändert sich nichts, die Preise werden jedoch spürbar angehoben.