Jaguar Land Rover Elektro-Zukunft ab 2021 XJ, J-Pace und Road Rover kommen

Der angeschlagene Autobauer Jaguar Land Rover (JLR) wird in Großbritannien drei neue Elektroautos bauen.

Dazu investieren die Briten eine Milliarde Pfund (umgerechnet knapp 1,1 Milliarden Euro) in das Werk Castle Bromwich, um es als Elektroauto-Produktionszentrum umzubauen sowie in das Werk Solihull für die Produktion auf einer neuen Plattform.

Jaguar J-Pace als Luxus-SUV

Neben dem Jaguar I-Pace rollen in dem Werk dann bis Ende des Jahres drei weitere Elektroautos auf der neuen Elektroplattform (MLA – Modular Longitudinal Architecture) vom Band. Bereits bestätigt ist das erste Modell auf dieser Plattform, der Jaguar XJ (siehe Fotoshow). Das weitere Modell wird der Jaguar J-Pace sein, ein Elektro-SUV von der Größe eines BMW X7 oder Mercedes GLS mit einem luxuriösen Interieur. Es heißt, dass der J-Pace auch konventionelle Antriebe in Verbindung mit Hybrid-Optionen tragen wird. Die MLA-Plattform erlaubt den Einsatz von Plugin-, Mild-Hybrid- sowie reinen Elektroantrieben. Entsprechend dürfte der J-Pace dann auch im Werk Solihull neben seinen Range Rover-Geschwistern vom Band rollen.

Road Rover: So sieht die Land Rover-Limousine aus

Darüber hinaus soll in Castle Bromwich der Land Rover "Road Rover" vom Band rollen. Das Modell wabert seit Jahren durch die Gerüchteküche und soll das Land Rover-Pendant zum Jaguar XJ darstellen und ebenfalls auf der MLA-Plattform basieren. Bereits 2018 hat sich Land Rover den Namen "Road Rover" schützen lassen, es ist jedoch unklar, ob das Modell, dem man On- und Offroad-Eigenschaften zuspricht, auch tatsächlich so heißen wird.

Übrigens: Der Jaguar I-Pace wird weiterhin auf seiner eigenständigen Plattform in Österreich bei Magna Steyr in Graz produziert.