Jaguar Land Rover Brennstoffzellen-SUV ab 2030

Anfang 2020 hatte die britische Regierung ein Programm zur Reduzierung von CO2-Emissionen aufgelegt und mit 73,5 Millionen Pfund, umgerechnet 81,2 Millionen Euro gefördert. Daran beteiligt ist auch der britische Autohersteller mit dem "Project Zeus". Im Rahmen dieses Projektes arbeiten sie mit Delta Motorsport, Marelli Automotive Systems und dem UK Battery Industrialization Centre zusammen. Das Ziel, die schnellere serienreife Entwicklung der Wasserstofftechnologie für den Einsatz in Autos. Hintergrund ist, dass Großbritannien ab 2035 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren verbieten wird.

Große SUV könnten als Brennstoffzellen-Modelle kommen

Wie die britische Autocar schreibt, soll es sogar schon "in Kürze" einen fahrbaren Prototypen geben, später ist dann das erste Konzept ein SUV in der Größe eines Evoque. Sollte Zeus erfolgreich abgeschlossen werden, so kann die Technik dann auch ab 2030 in große schwere SUV mit hohem Reichweitenbedarf verbaut werden. Denkbar sind neben Range Rover Evoque auch Range Rover, Range Rover Sport sowie Range Rover Velar. Der Fokus liegt auf SUV, da diese Fahrzeuge genügend Bauraum für die Brennstoffzellen-Technik bieten und in Regionen und Ländern eingesetzt werden, in denen es keine ausreichende Lade-Infrastuktur gibt.

Übrigens: Mit Ralph Clague hat Jaguar Landrover seit März 2019 einen neuen Chef für die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Abteilung an Bord. Clague war seit 2016 Direktor für Forschung und Entwicklung von Brennstoffzellen beim chinesischen Hersteller Great Wall.

Jaguar bleibt Batterie-elektrisch – fast

Auch der Jaguar F-Pace könnte von dieser Technik profitieren, allerdings dürfte bei der Marke weiterhin das Hauptaugenmerk auf Elektroautos liegen, da das Fahrzeugportfolio eher im urbanen Umfeld zu Hause ist. Jaguar startet nach dem i-Pace mit dem XJ ab 2021 sei zweites rein elektrisches Fahrzeug.

JLR ist mit seinem Wasserstoffengagement in bester Gesellschaft mit BMW. Die Münchener haben unlängst mit dem BMW i-Hydrogen Next einen Brennstoffzellen-SUV für 2021 angekündigt.

Fazit

Jaguar Land Rover treibt den Brennstoffzellenantrieb voran – als Konsequenz aus den politischen Plänen, keine Verbrenner mehr in Großbritannien ab 2035 zu erlauben. Dazu sollen die großen schweren SUV im ländlichen Umfeld eine Reichweitenabsicherung haben. Aber kann sich die Marke die teure Entwicklung dieser Technik und in Anbetracht der wirtschaftlichen Probleme leisten?