75 Jahre Porsche Sportwagen Emotionales Jubiläums-Video

Ende der 1940er-Jahre lag Europa in Trümmern. Nachdem der Zweite Weltkrieg endlich vorbei war und die Überlebenden wieder etwas Mut geschöpft hatten, bildete sich offenbar ein wunderbarer Nährboden für Sportwagenhersteller. Einerseits in Norditalien: 1947 gründete ein gewisser Enzo Ferrari seine gleichnamige Firma in Maranello. Andererseits im Ländle: Nur ein Jahr später zog Ferry Porsche nach und verwirklichte mit dem 356 "Nr. 1" Roadster seine Vorstellung von einem Sportwagen.

Nachdem Ferrari im vergangenen Jahr Jubiläum feierte, ist nun also Porsche dran. Das Jahr 2023 steht unter dem Motto "75 Jahre Sportwagen" und wird von den Schwaben entsprechend zelebriert. Es begann Ende Januar mit der Konzeptstudie Vision 357 (siehe Fotoshow), die so etwas wie eine Neuauflage des Urahnen mit der Modellbezeichnung 356 ist. Und es geht Ende nächster Woche weiter: Die vor der Haustür stattfindende Oldtimer-Messe Retro Classics Stuttgart (23. bis 26. Februar) steht komplett im Zeichen des Porsche-Jubiläums.

Farbenfrohe Träumerei

Zuvor stimmt Porsche seine Fans mit einem emotionalen Video auf die Feierlichkeiten ein. Der 100 Sekunden lange Clip mit dem Titel "Chasing dreams für 75 years" (übersetzt in etwa "Seit 75 Jahren auf der Jagd nach Träumen") wurde zuerst bei Youtube veröffentlicht und spart nicht mit Pathos. Das gilt auch für den Begleittext: "Ob wir ihnen nachjagen oder sie leben – bei Porsche werden wir seit 75 Jahren von Träumen angetrieben", heißt es da. "Unsere Träume sind kühn, hell und mutig. Sie waren schon immer farbenfroh, und sie werden es auch in den nächsten 75 Jahren und darüber hinaus sein. Begleiten Sie uns auf dem Weg in das Abenteuer Ihres Lebens."

Zu sehen sind spektakuläre Bilder von Sportlern – etwa Turmspringern, Skifahrern und Surfern – und zudem von Künstlern und Auto-Designern. Der Clip zeigt Design-Skizzen des 356 und 911, erwähnt die großen Motorsport-Triumphe in Le Mans, auf dem Nürburgring und bei der Rallye Dakar und spart natürlich die aktuellen (911, Taycan) und womöglich künftigen Modelle (Vision 357, Vision Gran Turismo) nicht aus. Und es geht farbenfroh zu: Jene Farbtöne, in denen speziell der 911 zur Sportwagen-Ikone wurde, werden ebenfalls prominent erwähnt.

Aber wozu das Video in aller Ausführlichkeit beschreiben? Schauen Sie es sich einfach selbst an! Im oberen Bereich dieses Artikels zeigen wir es Ihnen.

Fazit

Porsche feiert "75 Jahre Sportwagen". Nach der Jubiläums-Studie Vision 357 und vor dem Auftritt bei der Retro Classics in der kommenden Woche veröffentlicht Porsche ein Video, das die Fans und solche, die es werden wollen, auf weitere Aktionen einstimmen soll. Man darf gespannt sein, welche Aktionen der Autohersteller im weiteren Verlauf des Jahres noch umsetzen wird.