KGM Actyon Hybrid: Sparsame Benziner-Alternative

Die südkoreanische Marke KGM, die sich auf SUV und Geländewagen spezialisiert hat, erweitert ihr Hybrid-Angebot. Ab sofort ist der KGM Actyon, zusätzlich zum bekannten Benziner mit 163 PS, auch in einer elektrifizierten Variante bestellbar.

Die Hybrid-Technik entspricht der des Plattform-Bruders Torres. Primärer Antrieb ist ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor, der im Rahmen des seriellen Systems die Vorderräder antreibt. Der Strom kommt aus einem 1,83 kWh großen LFP-Akku. Als Kraftwerk arbeitet ein 110 kW / 150 PS starker Vierzylinder-Benziner mit 1,5 Litern Hubraum unter der Haube des SUV. Je nach Fahrzustand, Leistungsabruf und Füllstand des Akkus schließt eine Überbrückungskupplung, dann treibt der Benziner – gemeinsam mit der E-Maschine – direkt die Räder an. Der Hybridantrieb wechselt vom seriellen in den parallelen Modus.

Teurer als der Benziner-Actyon Der Actyon Hybrid verspricht eine, im Vergleich zum Benziner, deutlich bessere Kraftstoffeffizienz. 6,1 l/100 km verspricht der Hersteller nach WLTP-Norm. Zum Vergleich: Die Werksangabe für den Benziner mit Automatikgetriebe liegt bei 8,5 l/100 km. Die Anhängelast des Actyon Hybrid fällt mit 1.300 Kilogramm geringer aus als beim 1.5 T-GDI, der 1,5 Tonnen und in Verbindung mit Allradantrieb 1,8 Tonnen an den Haken nehmen darf. Manche Hybrid-SUV der Konkurrenz belassen es aber oft bei Werten um 750 kg.

Zum Marktstart ist der KGM Actyon Hybrid nur in Verbindung mit der höchsten Ausstattungslinie namens Lux kombinierbar, die u.a. eine erweiterte Fahrassistenz und eine elektrische Heckklapp mitbringt. Der Preis des elektrifizierten SUV aus Südkorea liegt bei 44.890 Euro.

Der Aufpreis für den Hybrid im Vergleich zu einem identisch ausgestatteten Actyon-Benziner mit Automatikgetriebe (42.250 Euro) beträgt also 2.640 Euro. Beim technisch identischen KGM Torres ist der Hybridantrieb bereits ab dem zweiten Niveau Bliss konfigurierbar, kostet hier ab 39.390 Euro.