Weltpremiere Kia Seltos: Kompakter Hybrid-SUV kommt 2026 wie ein kleiner Elektro-EV9

Es gibt Nachwuchs im SUV-Angebot von Kia. Der Seltos, 2019 erstmals vorgestellt, erhält eine Neuauflage und gleichzeitig ein Ticket nach Europa. Ursprünglich hatte Kia den Seltos in landesspezifischen Varianten für Indien und den koreanischen Heimatmarkt geplant, später auch eine Version für die USA aufgelegt. Um Europa hatte der Kompakt-SUV bislang einen Bogen gemacht, das wird sich mit der neuen, jetzt erstmals präsentierten Generation ändern.

Design vom EV9 inspiriert Während der erste Seltos noch recht konservativ und damit nicht besonders aufregend gestaltet war, zeigt der Seltos II klare Kante. Kia selbst nennt den großen Kia EV9 als Inspiration für die Gestaltung des neuen Seltos, und da ist was dran. Natürlich ist der neue Seltos längst nicht so ein dicker Brocken wie der über fünf Meter lange EV9, die Verwandtschaft ist aber klar erkennbar. Nicht nur in der Grundform mit der fast senkrechten Front und einer markanten LED-Lichtsignatur (samt dynamischem Willkommenslicht), dem optisch schwebenden Dach und dem sehr kantigen Heckabschluss. Auch die Details wie die an der C-Säule stark ansteigende Karosserielinie und nicht zuletzt die versenkten Türgriffe erinnern an den großen Elektro-Bruder.

So wirkt der neue Seltos im Auftritt wie ein Elektroauto, der sich im ohnehin schon üppigen Modellangebot der Koreaner (aktuell in Deutschland alleine acht SUV-Baureihen) auch als "EV Dreieinhalb" einsortieren könnte. Doch tatsächlich parkt ihn Kia offiziell zwischen dem 4,18 Meter langen Stonic und dem Kia Sportage (4,52 Meter). In dieser Lücke steht aktuell zwar der Niro mit seinen 4,42 Meter Länge, aber der soll offenbar (noch) weiterleben: Fragen nach dem Fortbestand des Niro hat Kia bei der Präsentation nicht beantwortet.

Dabei verfügt der neue Kia Seltos über die nahezu identischen Abmessungen wie der Niro: 4,43 Meter lang und (ohne Spiegel) 1,83 Meter breit bei einem Radstand von 2,69 Meter. Lediglich bei der Höhe (1,6 Meter) toppt der Seltos den Niro um deutliche sechs Zentimeter. Und beim Innenraum: Mit 536 Liter Volumen bei aufgestellter Sitzbank passen fast 100 Liter mehr in das Gepäckabteil als beim Niro; die Platzverhältnisse auf den Sitzen wirken ebenfalls großzügiger.

Hybrid aus dem Niro Zum Antrieb des neuen Seltos hielt sich Kia bei der Vorstellung noch bedeckt, wenngleich ein eher zufälliger Nebensatz Licht ins Dunkel brachte. Demnach soll der Seltos für Europa den Hybrid-Antriebsstrang des Niro übernehmen. Der besteht aktuell aus der Kombination eines 102 PS starken 1,6-Liter-Benziners und einer Elektromaschine mit 32 kW/42,5 PS Leistung, die Systemleistung im Niro wird mit 138 PS angegeben. Von einem extern aufladbaren Plug-in-Hybrid, wie er beim Niro alternativ angeboten wird, war bei der Produktvorstellung keine Rede.

Für internationale Märkte, unter anderem die USA, sind zwei 1,6-Liter T-GDI-Benziner (180 und 193 PS) sowie ein Zweiliter-Benzinmotor mit 149 PS angekündigt, die aber wahrscheinlich nicht nach Europa kommen – genaue Infos dazu gibt Kia aktuell noch nicht. Auch ob es der offiziell "je nach Motorisierung" angekündigte Allradantrieb ins europäische Programm schafft, werden wir erst später erfahren.

Ähnlich wie beim Außendesign wirkt der Seltos auch im Innenraum wie ein Elektroauto, Optik und Funktionsumfang sind auf neuestem Level. Der Fahrstufenschalter ist rechts am Lenkrad angebracht, wodurch die Mittelkonsole mit einer üppigen Ablage mit Getränkehaltern und Smartphone-Ladestation glänzt. Das oben und unten leicht abgeflachte Lenkrad ist mit zahlreichen Schaltern bestückt. In einem gemeinsamen Display-Gehäuse mit 30 Zoll Diagonale sind drei Bildschirme untergebracht: jeweils 12,3 Zoll für das Digital-Cockpit und das Infotainment-System sowie in der Mitte dazwischen ein 5-Zoll-Touch-Display für das Klima-System. Ein Head-up-Display mit 12 Zoll steht ebenfalls zur Verfügung. Viele Bedienknöpfe für häufig benötigte Funktionen sind in der Armaturenmitte als echte Schalter ausgeführt. Eine Besonderheit ist eine leistungsstarke USB-C-Steckdose mit 100 Watt, was auch für größere Notebooks und Tablets eine ausreichende Stromversorgung ermöglicht. Passagiere in der zweiten Reihe bekommen weitere USB-C-Buchsen in der Rückenlehne der Vordersitze.

Infotainment mit KI Das Infotainment-System ist mit einer KI-Funktion mit Einbindung von ChatGPT ausgestattet und kann damit auch komplexere Aufgaben übernehmen, zum Beispiel die Navigation zu einem außergewöhnlichen Ziel in der Nähe oder auch allgemeine Fragen zum Lauf der Welt. Streaming-Funktionen für Unterhaltungsprogramme integriert das System ebenso wie Video-Games. Noch ein "Elektroauto-Ding" und ungewöhnlich für einen Hybrid: Kia integriert eine "Vehicle To Load" (V2L)-Steckdose im Laderaum, um Wechselstrom-Verbraucher versorgen zu können. Bleibt es bei der Traktionsbatterie aus dem Niro, stehen dafür zwar nur maximal 1,3 kWh zur Verfügung. Allerdings könnte die Funktion, während der Fahrt verwendet, zum Beispiel für Ladegeräte genutzt werden, ideal etwa für das Nachfüllen von E-Bike-Akkus.

Die Assistenzsysteme des neuen Kia Seltos sind ebenfalls auf neuestem Stand. Neben den üblichen Sicherheits-Assistenten ist dabei der "Highway Drive Assistant 2" (HDA2) hervorzuheben, mit dem der Seltos auf Autobahnen teilautonom fahren kann, bis hin zum automatischen Spurwechsel zum Überholen. Ebenfalls ein nettes Feature ist der "Remote Smart Parking Assist", mit dem man den SUV ferngesteuert in enge Parklücken bugsieren kann. Eine 360-Grad-Kamera ist ebenfalls verfügbar. Passend zu diesem Hightech-Umfeld lässt sich der digitale Schlüssel zum Fahrzeug auch mit Mobiltelefonen und Smart-Watches nutzen.

Preise und Verkaufsstart Daten zum exakten Verkaufsstart in Deutschland im Jahr 2026 gibt es aktuell noch ebensowenig wie eine Ansage zu den Preisen, unser tiefer Blick in die Glaskugel lässt Basistarife um rund 38.000 Euro vermuten. Konkrete Vorstellungen gibt es dagegen zu den Absatzzahlen: Rund 60.000 Einheiten des Seltos will Kia künftig jährlich in Europa verkaufen. Auf die Wettbewerber hat man sich bereits festgelegt: Im Visier sind laut Kia in erster Linie der VW T-Roc und der Toyota C-HR.