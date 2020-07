Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition Spezialmodell feiert Wünsch-Dir-was-Studios

Zur Eröffnung des virtuellen "Ad Personam"-Studios zur Umsetzung besonderer Individualisierungswünsche legt Lamborghini zehn Exemplare des Aventador SVJ in einer Xago genannten Edition auf. Der Xago soll ein Leistungsbeweis in Sachen Individualisierungsmöglichkeiten sein. Grundmotiv seiner Gestaltung ist das Sechseck. Es soll unter anderem auf das Strömungs-Hexagon am Nordpol des Saturn hinweisen.

Lamborghini Nach außen verblassende Sechseck-Inseln kennzeichnen den Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition.

Sechseck-Thema innen und außen

Der silberfarbene Lack des Editions-Modells ist in einigen Bereichen mit einem zu den Rändern hin verblassenden Sechseck-Muster versehen. Teile der Frontschwellers, die Außenspiegel, die Seitenschweller und Teile des imposanten Heckflügels glänzen in einem intensiven metallischen Blauton. Die Zehnspeichen-Felgen sind glänzend schwarz lackiert. Die Innenraumfarbe ist an die Außenlackierung angepasst. Außerdem bekommen die Sitze ebenfalls das Hexagonal-Muster. Jeder Aventador SVJ der Xago Edition ist innen mit einer Nummern-Plakette gekennzeichnet. Den Preis für das Sondermodell und den Auslieferungsstart hat Lamborghini noch nicht bekanntgegeben.

Lamborghini Farbmuster stellt Lamborghini im Ad-Personam-Studio auf Sechsecken dar.

Virtueller Besuch während Corona-Pandemie

Das Ad-Personam-Programm gibt es seit 2013, 2016 hat Lamborghini das entsprechende Studio eröffnet, das Kunden ab sofort eben auch virtuell nutzen können – einer der Gründe dafür ist die aktuell gesunkene Reiselust aufgrund der Corona-Pandemie. Auch für einen virtuellen Besuch müssen Interessenten bei Ihrem Händler zwei Stunden im Voraus einen Termin buchen. Per Videoanruf kann der Kunde dann seine Wünsche äußern, Spezialisten im italienischen Studio unterstützen ihn mit Design- und Konfigurationsvorschlägen. Für Detailaufnahmen aus der Nähe nutzen die Konfigurations-Spezialisten ihre Smartphones. Am Ende bekommt der Kunde ein Rendering seines zukünftiges Autos und echte Materialmuster.

Lamborghini Auch die Sitze tragen ein Sechseck-Muster.

Über 50 Prozent individualisiert

Laut Lamborghini gehen inzwischen über die Hälfte aller Lamborghinis nach einer Ad-Personam-Individualisierung zum Kunden. Die größten Absatzmärkte sind dabei die USA, Asien und Großbritannien.

Fazit

Lamborghini kommt mit seinem virtuellen Individualisierungs-Studio seinen Kunden entgegen: Wer sich wegen der Corona-Pandemie Sorgen macht, wenig Zeit hat oder auch sonst dem Trend zu mehr virtuellen Erlebnissen folgt, kann seine besonderen Konfigurations-Wünsche jetzt von seinem Händler oder von zu Hause aus vornehmen. Damit sichern sich die Italiener natürlich auch zusätzliche Einnahmen aus dem besonders gewinnträchtigen Individualisierungs-Geschäft.

Der vorkonfigurierte Aventador SVJ Xago Edition ist dabei ein schönes Beispiel, das zeigt, um was es beim Konfigurieren vor allen Dingen geht: Seltene aufwendige Lackierungen, ebenso individuelle und teure Innenausstattungen und spezielle Felgen sowie Applikationen machen aus dem Fahrzeug ein Einzelexemplar.