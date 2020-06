Lamborghini SCV12 Hypercar mit V12-Sauger und 830 PS

Genau so limitiert wie das Auto, ist die Faktenlage. Okay, zu einem Zeitpunkt, an dem es nur Teaser-Fotos und erste Teaser-Videos gibt, ist das nichts Ungewöhnliches. Im Rahmen des Finales der markeneigenen Rennserie "Super Trofeo" wurde in Jerez de la Frontera im Oktober 2019 ein Ausblick auf ein kommendes Hypercar aus der Rennsportdivision "Lamborghini Squadra Corse" gegeben. Das offizielle Debüt wird erst 2020 gefeiert, doch einige Infos geben die Italiener nach und nach preis. Jetzt durfte das SCV12 getaufte Hypercar in Paul Ricard auf die Rennstrecke. Die Premiere des limitierten Track-Only Fahrzeugs soll im Sommer 2020 erfolgen.

Mechanisches Sperrdifferenzial

Das Fahrzeug trägt den stärksten jemals von Lamborghini entwickelten V12-Saugmotor unter der Haube, der nicht zuletzt dank der aerodynamischen Aufladung bei hohen Geschwindigkeiten aus 6,5 Liter Hubraum über 830 PS liefert. Dabei handelt es sich um eine leistungsgesteigerte Version des Zwölfenders aus dem Aventador, der in seiner kräftigsten Gestalt "SVJ" bereits 770 PS in die Waagschale wirft. Die Power garniert Lamborghini mit einem mechanischen Sperrdifferenzial, das eine dynamische Regelung der Vorspannung ermöglicht. Die Schaltarbeit läuft das vom Huracán Super Trofeo EVO übernommene 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Angetrieben werden ausschließlich die Hinterräder. Spezielle Pirelli Slicks mit 19-Zoll-Felgen vorn und 20-Zoll-Felgen hinten aus Magnesium bringen die Leistung auf den Asphalt.

Lamborghini

Die aerodynamischen Komponenten, die von GT-Rennsportfahrzeugen abgeleitet wurden, wären ein großer Heckflügel, eine Lufthutze auf dem Dach, die durchströmte Front-Haube mit doppeltem Lufteinlass und ein verstellbarer Frontsplitter. Insgesamt soll der SCV12 mehr Abtrieb generieren als ein GT3-Fahrzeug. Als Werkstoffe für das Chassis gibt Lamborghini einen Aluminiumfrontrahmen und ein Kohlefaser-Monocoque an. Dazu kommt ein Überrollkäfig aus Stahl, um die Erfüllung der für die Rennstrecke relevanten Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Lamborghini V12 Hypercar: Erster Motorlauf

Dort soll das Auto nämlich zum Einsatz kommen. Nicht in einer Rennserie, sondern für das private Vergnügen der Kunden. Das nicht für den Einsatz auf der Straße bestimmte Fahrzeug wird komplett im Werk von Sant'Agata Bolognese in einer limitierten Stückzahl gefertigt. Kunden werden mit dem Kauf zu Mitgliedern eines exklusiven Clubs, der Zugang zu speziellen Fahrprogrammen gewährt, die den Einsatz des eigenen SCV12 auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt ermöglichen. Support erhalten die Kunden vom technischen Team von Squadra Corse und Emanuele Pirro, fünffachem Sieger der 24 Stunden von Le Mans und Tutor für die Gentleman Rennfahrer. Wenn Sie sich bis zum offiziellen Debüt ein wenig mit dem bis dato stärksten Serien-Lambo vergnügen wollen, können Sie das hier in unserer Bildergalerie tun.

Fazit

Ein Spielzeug für Besserverdiener – dieses Prinzip kennen wir ja bereits von anderen Supersportwagen-Anbietern. Es mutet immer ein bisschen seltsam an, wenn ein Auto gekauft wird, das nur auf Anfrage des Besitzers zur Rennstrecke gebracht wird und ansonsten beim Hersteller verbleibt. Lamborghini wird mit dem Hypercar aber sicherlich einige Pfeile im Köcher haben, um diesen Umstand zu rechtfertigen.