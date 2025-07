Lamborghini Temerario: Bald mit Heckantrieb und 911-Hybrid?

"Eine andere Art der Hybridisierung"

Doch beim neuen Temerario , der mit den eben erwähnten Boliden in einer Ahnenreihe steht, ist ein solches Modell nicht in Sicht. Zumindest war das bisher so. Doch aktuelle Aussagen von Rouven Mohr lassen nicht nur die Fans der Marke aufhorchen: "Ich sage nicht, dass es in der Zukunft nicht auch eine 2WD-Version des Straßenautos geben könnte." Mit diesen Worten zitiert das britische Magazin "Car" den deutschen Technikdirektor von Lamborghini.