Lexus LC Hokkaido Edition Nur 40 Exemplare für Europa

Das exklusive Sondermodell des Sportwagens kommt als Coupé und als Cabrio in vier verfügbaren Farben.

Mit der Namensgebung Hokkaido Edition lehnt sich das Sondermodell an gleichnamigen Vulkaninsel im Norden Japans an, auf der sich das Lexus-Testgelände Shibetsu befindet. Für den europäischen Markt sieht Lexus von der weltweit angebotenen Edition lediglich 40 Exemplare vor.

Vier Farben, zwei Motoren

Der Kunde kann zwischen dem Lexus LC als Coupé oder dem Lexus LC als Cabrio wählen. Weitere Alternative bieten sich den Käufern beim Außenlack. Die Hokkaido Edition hüllt sich wahlweise in Vulcanorot, Iridiumsilber, Fujiweiß oder Graphitschwarz. Für die Cabriolet-Version ist zudem ein indigorotes Verdeck erhältlich. Zur exklusiven Sonderausstattung zählen 21 Zoll große Schmiederäder im teilpolierten Doppelspeichen-Design. Das Blackline Paket mit seinen schwarzen Zierelementen rundet das Außendesign ab.

Als kleine Anspielungen auf das feurige Wesen eines Vulkans trägt das Interieur auf der Fahrerseite Fahrerseite indigorote Akzente, während der Beifahrerbereich in beruhigendem Schwarz gehalten ist. Ergänzend zieren das Cockpit spezifische Einstiegsleisten sowie eine Plakette mit der fortlaufenden Seriennummer auf der Mittelkonsole.

Verfügbar sind für die Hokkaido Edition des Lexus LC der 3,5 Liter große Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 359 PS und der Fünf-Liter-V8, der es auf 464 PS bringt. Die Preise für das LC Coupé in der Hokkaido Edition beginnen bei 118.150 Euro und für das LC Cabriolet bei 132.150 Euro.

Umfrage 7684 Mal abgestimmt Sind Sondermodelle für Sie beim Autokauf attraktiv? Nein, stelle mir meine Ausstattung selbst zusammen! Ja, der Preisvorteil ist oft hoch! mehr lesen

Fazit

Lexus legt den Sportwagen LC in der Coupé und in der Cabrio-Version als Sondermodelle Hokkaido Edition auf. Deren Exklusivität machen nur Sonderfarben, Sonderfelgen und eine dezent angepasste Innenausstattung aus. Zu haben sind in Europa insgesamt nur 40 Exemplare des Sondermodells. Vermutlich ist das der exklusivste Aspekt.