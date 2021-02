MAN TGX Fußball-Serie Für den Kicker im Trucker

Trucker und Fußballfans aufgepasst: Der Lkw-Bauer MAN legt sein Fernverkehrs-Flaggschiff TGX als Fußball-Sonderserie auf. Zu haben ist die Zugmaschine in den Designs von sechs Bundesliga-Mannschaften – und von 1860 München.

MAN Truck & Bus ist offizieller Sponsor von insgesamt sieben Fußballclubs der 1., 2. und 3. Liga. Die Verbundenheit zum Ballsport ist damit manifestiert. Jetzt geht der Lkw-Hersteller aus dem VW-Konzern noch einen Schritt weiter und münzt die langjährigen Partnerschaften mit den Clubs in Sondermodelle um.

Sechs Vereins-Versionen im Angebot

Fernfahrende Fußballfans können jetzt den MAN TGX als "Fußball Truck" mit GX-Fahrerhaus, Aero-Paket, bis zu 640 PS, Seitenverkleidung und Volllackierung ordern. Zur Wahl stehen Designs in den Farben von FC Bayern München, Borussia Dortmund, Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, VfL Wolfsburg und 1860 München. Hinzu kommt der Drittligist 1860 München, den MAN ebenfalls als offizieller Sponsor unterstützt.

Das Fußball-Paket umfasst eine Sonderlackierung und eine spezielle Beklebung in den Vereinsfarben des jeweiligen Bundesliga-Clubs sowie ein Aero-Paket und und ein optionales Exterieur-Paket. Eine gewisse Aufmerksamkeit ist damit garantiert. Weil so ein TGX aber auch weiter Arbeitsplatz bleibt, bietet er zusätzlich innere Werte. Das große GX-Fahrerhaus mit seinem extrahohen Dach bietet eine Stehhöhe von 2,10 Metern zudem maximalen Wohn- und Bedienkomfort. Zusätzlich bieten das Komfortbett inklusive Lattenrost sowie ein Soundsystem echtes Wohlfühlambiente.

MAN In der TGX-Kabine geht es komfortabel zu.

Das Fernverkehrs-Flaggschiff in der Fußball-Trucks wird in sechs verschiedenen Leistungsstufen in den Motorenvarianten D26 und D38 von 430 bis 640 PS sowie mit unterschiedlichsten Ausstattungsoptionen angeboten. Fußball-Fans können sich außerdem auf ein hochwertiges Fahrerpaket mit ausgewählten Fan-Artikeln des jeweiligen Fußballvereins freuen.

Umfrage 1551 Mal abgestimmt Interessieren Sie sich für Sondermodelle? Null, damit kann ich nichts anfangen. Klar, da habe ich meistens einen Preisvorteil. mehr lesen

Fazit

MAN bietet seine Fernverkehrs-Zugmaschine TGX als Fußball Edition an. Für alle, die Fußball als Laster haben, gibt es damit den Laster zum Fußball. Leider kommen nur sieben Vereine aus der 1., 2. und 3. Liga zum Zuge.