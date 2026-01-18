Maserati Grecale Cristallo: Ein SUV wie ein Berg

In Sachen Modellneuheiten ist Maserati derzeit eher zurückhaltend unterwegs. Beim Thema Sondermodell fällt den Italienern aber immer wieder etwas ein. Um den SUV Grecale wieder in den Fokus zu rücken, wird dieser jetzt als Cristallo Special Edition aufgelegt. Sowohl die Modellbezeichnung als auch die Gesamtgestaltung beziehen sich dabei auf den Monte Cristallo, den wohl ikonischsten Gipfel in den Dolomiten.

Sonderlack und jede Menge Dreizack-Logos Die Reinheit dieser Bergwelt fließt als Sonderlack im Farbton Azzurro Aureo in das Grecale-Konzept ein. Der blaue Lack soll je nach Lichteinfall changieren und so an das Schimmern von Schnee und Winterhängen erinnern. Für einen edlen Touch sorgen goldfarbene Glimmer-Elemente in der Farbe. Weitere Cristallo-Features sind diamantgeschliffene 21-Zoll-Leichtmetallfelgen, in Wagenfarbe lackierte Kühlergrilleinsätze, selbstnivellierende Radnabendeckel mit Maserati-Logo, Ventilkappen – ebenfalls mit Markenemblem – sowie eine Einstiegsbeleuchtung, die erneut den Maserati-Dreizack auf die Straße projiziert.

Den Innenraum der Grecale Cristallo Special Edition schlägt Maserati vollumfänglich mit Leder im Farbton Ghiaccio aus. Sonderfußmatten – wieder mit Maserati-Logo – werten den Fußraum auf.

Drei Antriebsvarianten verfügbar Zu haben ist das neue Grecale-Sondermodell ab sofort in den drei Ausstattungsvarianten Modena, Trofeo und Folgore. Im Modena arbeitet ein 330 PS starker Turbovierzylinder, im Trofeo ein 530 PS starker Dreiliter-V6 und im Trofeo ein 410 kW (557 PS) starker Elektroantrieb. Preise für das Sondermodell nennt Maserati nicht. Ob es limitiert ist, wurde ebenfalls nicht kommuniziert.