AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Maserati Grecale Cristallo: Ein SUV wie ein Berg

Maserati Grecale Cristallo
Ein SUV wie ein Berg

Maserati präsentiert die neue Grecale Cristallo Special Edition. Inspiration für die Gestaltung lieferte der Dolomiten-Gipfel Monte Cristallo.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.01.2026
Als Favorit speichern
Maserati Grecale Cristallo Sondermodell
Foto: Maserati

In Sachen Modellneuheiten ist Maserati derzeit eher zurückhaltend unterwegs. Beim Thema Sondermodell fällt den Italienern aber immer wieder etwas ein. Um den SUV Grecale wieder in den Fokus zu rücken, wird dieser jetzt als Cristallo Special Edition aufgelegt. Sowohl die Modellbezeichnung als auch die Gesamtgestaltung beziehen sich dabei auf den Monte Cristallo, den wohl ikonischsten Gipfel in den Dolomiten.

Sonderlack und jede Menge Dreizack-Logos

Die Reinheit dieser Bergwelt fließt als Sonderlack im Farbton Azzurro Aureo in das Grecale-Konzept ein. Der blaue Lack soll je nach Lichteinfall changieren und so an das Schimmern von Schnee und Winterhängen erinnern. Für einen edlen Touch sorgen goldfarbene Glimmer-Elemente in der Farbe. Weitere Cristallo-Features sind diamantgeschliffene 21-Zoll-Leichtmetallfelgen, in Wagenfarbe lackierte Kühlergrilleinsätze, selbstnivellierende Radnabendeckel mit Maserati-Logo, Ventilkappen – ebenfalls mit Markenemblem – sowie eine Einstiegsbeleuchtung, die erneut den Maserati-Dreizack auf die Straße projiziert.

Den Innenraum der Grecale Cristallo Special Edition schlägt Maserati vollumfänglich mit Leder im Farbton Ghiaccio aus. Sonderfußmatten – wieder mit Maserati-Logo – werten den Fußraum auf.

Drei Antriebsvarianten verfügbar

Zu haben ist das neue Grecale-Sondermodell ab sofort in den drei Ausstattungsvarianten Modena, Trofeo und Folgore. Im Modena arbeitet ein 330 PS starker Turbovierzylinder, im Trofeo ein 530 PS starker Dreiliter-V6 und im Trofeo ein 410 kW (557 PS) starker Elektroantrieb. Preise für das Sondermodell nennt Maserati nicht. Ob es limitiert ist, wurde ebenfalls nicht kommuniziert.

Fazit

Mehr zum Thema Alternative Antriebe