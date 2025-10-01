Mazda CX-5: Zeigt mehr Größe, das Wesen bleibt

Der CX-5 gehört beim japanischen Autobauer Mazda hierzulande zu den Bestsellern im Programm. Anfang 2026 starten die Japaner mit der dritten Modellgeneration des Crossovermodells in den deutschen Markt. Die baut auf den bewährten Stärken seines Vorgängers auf, kombiniert diese aber mit einem deutlich verbesserten Platzangebot.

Gewachsene Dimensionen Das resultiert aus einem um 115 Millimeter verlängerten Radstand, der vor allem den Passagieren in Reihe zwei sowie dem Gepäck im Laderaum zugutekommt. So streckt sich der neue CX-5 nun auf eine Länge von 4,69 Meter, der Radstand liegt bei 2,815 Millimetern. Damit die Proportionen stimmig bleiben, wächst der CX-5 in der Höhe um 30 auf 1.695 Millimeter und legt auch in der Breite um 15 auf 1.860 Millimeter zu.

Das Wachstum beschert dem SUV ein um 61 Liter gesteigertes Kofferraumvolumen von 583 Liter, das sich auf 2.019 Liter (plus 381 Liter) erweitern lässt. Nutzer profitieren auch von einer größeren Laderaumöffnung, einer niedrigeren Laderaumkante sowie weiter aufschwingenden Fondtüren. Zudem wurde der Fahrer für einen besseren Überblick etwas höher positioniert.

Neu gezeichnetes Cockpit Von hier aus dirigiert er eine neue Schaltzentrale, die je nach Ausstattungsvariante mit einem zentral eingebetteten Touchscreen mit 12,9- oder 15,6 Zoll-Diagonale bestückt ist und zur Schalt- und Bedienzentrale für Infotainment und Konnektivität dient. Smartphones können drahtlos eingebunden und induktiv in der Mittelkonsole geladen werden. Der Touchscreen ersetzt bisherige physische Bedienelemente etwa für die Steuerung der Klimatisierung. Ergänzend zeigt sich die KI-unterstützte Sprachsteuerung für wichtige Funktionen verbessert, im Lenkrad sind neue kapazitive Bedientasten integriert. Den Fahrer informiert ein 10,25 Zoll großes, konfigurierbares Kombiinstrument. Abgerundet wird das Anzeige-Konzept durch ein Head-up-Display, das Infos auf die Frontscheibe projiziert. Überarbeitet wurden auch die Oberflächenmaterialien sowie die Ambiente-Beleuchtung.

Für mehr Komfort und Feedback wurden das komplette Fahrwerk und die Lenkung neu kalibriert. Verzögert wird jetzt über ein "by-Wire"-Bremssystem, das zudem Energie beim Bremsen rekuperiert.

Aufgefrischtes Design Formal bleibt auch der neue CX-5 der bekannten Kodo-Designlinie treu, allerdings angepasst an die neuen Proportionen. Der Neue lässt den Alten damit nicht gleich alt aussehen. Neu ist die höher gezeichnete Front, die die aktuelle Designsprache mit einem breiten Kühlergrill und schmalen LED-Scheinwerfern mit Matrix-Funktion aufgreift, ergänzt durch neuartige, nach unten zur Mitte hin verlaufende Lichtelemente im Bumerang-Stil. Die Rückleuchten erstrecken sich weit in die Kotflügel und reichen fast bis zur Mitte der Heckklappe, während die Blinker weit außen positioniert sind. Das bisherige Mazda-Logo ersetzt ein Mazda-Schriftzug. In den Radhäusern drehen sich je nach Version neu gezeichnete 17 oder 19 Zoll große Leichtmetallfelgen.

Nur ein Motor Nachjustiert hat Mazda auch beim Antrieb. Nicht mehr im Angebot ist der 2,0-Liter e-Skyactiv G 165-Benziner. Einzig verfügbar ist vorerst ein optimierter 2,5-Liter e-Skyactiv G 141-Benzinmotor mit 141 PS und 238 Nm Drehmoment, der mit Zylinderabschaltung und einem 24-Volt-Hybridsystem, dessen Kern ein riemengetriebener integrierter Starter-Generator (ISG) ist, kombiniert wird. Der ISG unterstützt beim Anfahren, Beschleunigen und rekuperiert beim Bremsen. Der neue Motor arbeitet in der Basiskonfiguration mit Vorderradantrieb und kann gegen Aufpreis mit einem intelligenten Allradantrieb vernetzt werden. Keine Wahl gibt es beim Getriebe. Hier setzt der neue CX-5 immer auf eine Sechsgang-Automatik. Die Spurtzeit liegt zwischen 10,5 (FWD) und 10,9 (AWD) Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit einheitlich bei 195 km/h. Später könnten noch eine leistungsstärkere Mildhybrid-Version sowie eine Vollhybridvariante für den CX-5 nachgeschoben werden. Gezogen werden darf schon jetzt, und zwar bis zu 2 Tonnen an der Hängerkupplung.

Beim Sicherheitspaket setzt Mazda auf weiterentwickelte i-Activsense Systeme. Dazu zählen unter anderem ein Notbremsassistent, ein Aufmerksamkeitsassistent, der um einen Notfallassistenten ergänzt wurde, adaptiver Tempomat, Spurhalte- und Spurwechselassistent sowie eine 360-Grad-Überwachung.