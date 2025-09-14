McLaren 750S JC96: Siegerehrung nach fast 30 Jahren

1996, ein Jahr nach dem Sieg beim Langstreckenklassiker in Le Mans, eroberte der McLaren F1 GTR auch die All Japan Grand Touring Car Championship (JGTC). Unter der Startnummer 61 konnten John Neilsen und David Brabham sich den Meistertitel sichern. Diesen Erfolg inspiriert McLaren jetzt zu einem neuen Sondermodell – den 750S JC96.

Auflage auf 61 Exemplare limitiert Das wird allerdings nur japanischen Kunden offeriert. Angelehnt an die Startnummer, ist die Auflage auf 61 Fahrzeuge limitiert. Zu haben ist der 750S JC96 als Coupé oder als Spider.

Zur erweiterten Ausstattung zählt für beide Karosserievarianten das High Downforce Kit, das zusätzliche Aeroelemente an den 750S bringt. Die neuen Leichtmetallschmiedefelgen mit ihrem 15-Speichen-Design lehnen sich an die Räder des Siegerwagens von 1996 an.

Nur vier der 61 Modelle wird McLaren in der Sonderlackierung "JC96 Tribute Livery" auflegen, die an den Look des Rennwagens aus dem Team Goh erinnert. Für alle anderen Modelle stehen den Käufern die gesamte Farbpalette des 750S sowie Individuallackierungen durch MSO zur Verfügung. Darüber hinaus trägt der JC96 rote Bremssättel mit silbernen McLaren-Schriftzügen und einen Edelstahl-Sportauspuff mit Endrohrblenden aus Titan.

Alcantara und Gold im Cockpit Das Interieur wertet McLaren mit zahlreichen Alcantara-Oberflächen (es stehen drei Farben zur Wahl) auf. Hinzu kommen Pedale, eine Sondermodellplakette sowie ein Fahr-Modi-Schalter, die allesamt im Gold-Look erstrahlen. Abgerundet wird die Ausstattung durch ein JC96-Branding auf den Kopfstützen und der Armlehne.