Hier ist Formel 1-Erfolg käuflich: McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition

Am Ende der Formel-1-Saison 2025 stand McLaren mit dem Fahrerweltmeistertitel für Lando Norris und dem in Summe zehnten Kontrukteurspokal in der Bilanz. Letzteren Erfolg feiern die Briten jetzt mit einem entsprechenden Sondermodell auf Basis des Artura Spider. Der McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition wurde natürlich von der hauseigenen Spezialabteilung MSO konfektioniert. Passend zum zehnten Konstrukteurstitel ist auch der exklusive Arura Spider auf nur zehn Exemplare limitiert.

F1-Look für den Artura Die in Handarbeit aufgetragene Lackierung in "Bespoke Myan Orange" und "Onyx Black" lehnt sich an die Gestaltung der F1-Boliden aus der Saison 2025 an. Zu den Details gehören Motive, die an McLarens zehnten Konstrukteurs-Weltmeistertitel erinnern. Jedes der auf die Karosserie gemalten "10"-Motive zeigt zehn Sterne und die fein gezeichneten Konturen aller McLaren-Formel-1-Rennwagen, die jemals die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft errungen haben. Dazu ergänzt MSO glanzschwarz lackierte Zehn-Speichen-Leichtmetallräder von Dynamo, orange lackierte Bremssättel mit schwarzen McLaren-Logos sowie das "Black Pack" und das "Stealth Badge Pack". Abgerundet wird das Exterieur durch eine Sportabgasanlage mit Stealth-Endrohren.

Auch bei der Innenraumgestaltung spielt die 10 die tragende Rolle. So tragen die Kopfstützen eine gestickte 10, auch das Lenkrad ist auf der 12-Uhr-Position mit einer 10 veredelt. Ansonsten dominieren Alcantara in "Performance Carbon Black" sowie Nappa-Leder in "Jet Black" das Interieur. Für Akzente sorgen orangefarbene Paspeln. Die verlängerten Einstiegsleisten aus Satin-Carbonfaser werden von den McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri handsigniert.

Sonder-Plakette im Kofferraum Jeder Artura Spider MCL39 Championship Edition ist außerdem mit einer individuellen Streckenrekord-Plakette im Kofferraum ausgestattet, welche die Siege, Pole-Positions und schnellsten Runden von McLaren in der Saison 2025 auflistet. Zusätzlich zum Fahrzeug erhält jeder Kunde ein exklusives Sammlerstück zur Formel-1-Konstrukteursmeisterschaft 2025.

Zu Preisen macht McLaren keine Angaben. Sammler dürfen sich aber auf spürbar mehr als die 270.000 Euro für den Serien Artura Spider einstellen.