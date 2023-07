In diesem Artikel: Der Antrieb des Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance

Der Antrieb des Mercedes-AMG GLC 43 4-Matic

Fahrdynamik

Exterieur-Design

Interieur-Design

Infotainment

Einführungs-Version Edition 1

Marktstart und Preise

Fazit

Im Sommer 2022 hatte Mercedes den neuen GLC präsentiert (siehe Video nach diesem Absatz). Seit dem Frühjahr 2023 sind sowohl die SUV- als auch die Coupé-Version auf dem Markt. Die Baureihen mit den Werks-Codes X 254 (SUV) und C 254 (Coupé) bedienen sich in Sachen Technik wieder fleißig bei der aktuellen C-Klasse. Bei den AMG-Modellen setzt sich das fort.

Der Antrieb des Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Beispiel Antriebe. Wie sein Mittelklasse-Bruder kombiniert der Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance einen 476 PS und maximal 545 Newtonmeter starken Zweiliter-Benziner samt E-Turbo und einen auf die Hinterachse wirkenden Elektromotor zu einem unerhört starken Hybridantrieb. In Summe kommt das System auf eine Leistung von 500 kW (680 PS) und ein maximales Drehmoment von bis zu 1.020 Newtonmetern. Die permanenterregte Synchron-E-Maschine unterstützt den Verbrenner mit dem Werks-Code M139l (L für Längseinbau) aber nicht nur beim Beschleunigen, sondern lässt den Sport-SUV auch rein elektrisch fahren – dies allerdings nur für maximal zwölf Kilometer.

Der Antrieb des Mercedes-AMG GLC 43 4-Matic Deutlich zahmer ist der Mercedes-AMG GLC 43 4-Matic unterwegs. Auch hier dient das C-Klasse-Pendant als technische Blaupause, wenn auch der Benzinmotor des SUV etwas stärker ist als jener des Mittelklässlers (421 statt 408 PS; höchstens 500 Newtonmeter erreichen beide). Er verfügt ebenfalls über eine – wenn auch dezente – Elektrifizierung: Ein Riemengetriebener Starter-Generator (RSG) boostet bei Bedarf und hilft dem M139l, dessen Elektro-Turbo kleiner dimensioniert ist als beim 63er, im unteren Drehzahlbereich mit zusätzlichen zehn kW (14 PS) auf die Sprünge. Über ein 48-Volt-Bordnetz verfügen beide AMG-GLC-Varianten.

Wenig verwunderlich: Der 63 S E Performance ist der deutlich schnellere AMG-GLC. Er beschleunigt in 3,5 Sekunden von Null auf Hundert und erreicht maximal 275 km/h. Die erstgenannte Übung absolviert der 43er in 4,8 Sekunden, wobei seine Höchstgeschwindigkeit elektronisch bei 250 km/h limitiert wird.

Fahrdynamik Gemeinsam haben beide AMG-Varianten des neuen Mercedes GLC das neunstufige Automatik-Getriebe, in dem eine nasse Anfahrkupplung den Drehmomentwandler ersetzt, und die serienmäßige Hinterachslenkung. Beide Varianten treiben alle Räder an: Der 43er stets im Verhältnis 31:69 zwischen Vorder- und Hinterachse und der 63er variabel von 50:50 bis zu 100 Prozent für die Hinterachse. Hinzu kommt das AMG-Ride-Control-Fahrwerk mit Stahlfederung und adaptiver Verstelldämpfung. Der 63er verfügt an der Hinterachse zudem über ein elektronisch gesteuertes Sperrdifferenzial und über ein Torque Vectoring, das über den Elektromotor gesteuert wird. Hier sitzt neben dem zusätzlichen Zweigang-Getriebe für die E-Maschine auch die Batterie, die mit 400 Volt Spannung arbeitet und AMG zufolge mit Formel-1-Technik gekühlt wird.

Die Anzahl der Fahrprogramme liegt beim Mercedes-AMG GLC 43 4-Matic bei fünf und beim GLC 63 S E Performance sogar bei acht. Wird die integrierte Fahrdynamikregelung AMG Dynamics genutzt, wird das ESP weniger als Sicherheitssystem, sondern eher als Fahrdynamikhilfe genutzt – zum Beispiel, indem es durch gezielten Bremseingriff am kurveninneren Hinterrad das Einlenkverhalten verbessert. Der stärkere AMG-GLC verfügt serienmäßig über eine aktive Wankstabilisierung und über eine größere Bremsanlage. Seine Scheiben messen vorn 390 und hinten 370 Millimeter, während der 43er mit 370er-Scheiben an der Vorder- und 360er-Scheiben an der Hinterachse arbeitet.

Exterieur-Design Sowohl den 43er- als auch den 63er-AMG-GLC zeichnen die typische Affalterbacher Insignien aus. Die Kühlergrills weisen vertikale Streben auf, die Frontschürzen tragen zusätzliche Luftleit- sowie verchromte Zierelemente. An den Flanken tragen die Brüder spezifische Schwellerverkleidungen. In der Heckansicht lässt sich am einfachsten zwischen dem schwächeren und dem stärkeren AMG unterscheiden. Während die Heckschürze des Mercedes-AMG GLC 43 4-Matic nur eine Diffusor-Optik präsentiert, sitzt in jener des AMG GLC 63 S E Performance ein richtiger Diffusor. Bei ihm sind die vier Auspuff-Endrohre außerdem trapezförmig gestaltet, beim 43er rund.

Interieur-Design Innen versportlicht AMG das GLC-Design mit unten abgeflachten Sportlenkrädern, deren Griffbereiche perforiert sind und die silberfarbene Aluminium-Schaltpaddel tragen. Beim GLC 43 sind sie rein mit Nappaleder ummantelt; der 63er kombiniert die Tierhaut mit einem Mikrofaser-Material namens Microcut. Dieses kommt auch auf den Sitzen zum Einsatz, hier in Verbindung mit einer Ledernachbildung mit der Bezeichnung Artico. Auf Wunsch baut AMG seine Performance-Sitze ein, die sich mit verschiedenen Lederarten ummanteln und mit geprägtem Logo individualisieren lassen. AMG-spezifische Pedale, Fußmatten und Einstiegsleisten sind ebenfalls an Bord.

Infotainment Das MBUX-Infotainment-System wartet mit eigenen Anzeigen und Funktionen im Kombiinstrument, im hochformatigen Multimedia-Zentral-Display und im optionalen Head-up-Display auf. AMG-exklusiv ist der Darstellungsstil "Supersport", über den sich auch die Einstellungen für das Fahrwerk oder Getriebe vornehmen lassen. Wer seinen Mercedes-AMG GLC auf der Rennstrecke einsetzt, kann über die Track-Pace-Funktion allerlei Daten sammeln; neben Runden- und Sektorzeiten sind das zum Beispiel die Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Lenkwinkel. Beim 63er S E Performance ist sie serienmäßig installiert, beim 43er kostet sie extra.

Einführungs-Version Edition 1 Über entsprechende Ausstattungspakete lässt sich die Optik innen und außen mit schwarzen, chromfarbenen oder aus Carbon gefertigten Elemente akzentuieren. Die Markteinführung des GLC 63 S E Performance zelebriert Mercedes-AMG mit dem inzwischen gewohnten Edition-1-Sondermodell, das es nur in den Exterieurfarben Graphitgrau magno oder Hightechsilber magno gibt. Optische Eigenheiten stellen die Folierung im unteren Seitenbereich, die 21-Zoll-Schmiedefelgen im Kreuzspeichen-Design mit Mattschwarz-Lackierung sowie glanzgedrehten Felgenhörnern und die gelb lackierten Bremssätteln dar. Hinzu kommen ein Aerodynamik-Paket und die beiden AMG-Night-Pakete.

Innen sind serienmäßig die Performance-Sitze installiert, die eine schwarze Nappaleder-Polsterung mit gelben Ziernähten und Edition-1-Logos in den Kopfstützen tragen. Hinzu kommen gelbe Sicherheitsgurte und entsprechende Farbakzente in den Carbon-Zierleisten, den Türeinstiegen und am Performance-Lenkrad. Eine Interieur-Plakette, spezifische Fußmatten und eine passende Abdeckplane runden das Ausstattungspaket ab.

Marktstart und Preise Einen konkreten Termin für den Marktstart der neuen AMG-Versionen des Mercedes GLC nennt der Hersteller noch nicht; es könnte aber noch in diesem Jahr so weit sein. Auch die Preise sind bislang unbekannt. Kurz vor Produktionsende des Auslaufmodells kostete der "alte" Mercedes-AMG GLC 43 knapp 70.000 Euro, während das V8-Modell als SUV in der S-Ausgabe für gut 97.500 Euro erhältlich war. Das Coupé stand mit fast 75.900 Euro (43er AMG) beziehungsweise 103.700 Euro beim 63er S-AMG in der Preisliste (Stand: Anfang September 2022). Wir erwarten beim Modellwechsel jedoch einen großen Schluck aus der Preispulle.