Mercedes-AMG SL43 SL-Einstieg mit Vierzylinder

Schließlich arbeitete im 190 SL der Baureihe W 121 ein 1,9-Liter-Benziner mit vier Töpfen, der damals 105 PS leistete. 60 Jahre später tritt also der moderne SL ebenfalls mit einem Reihenvierzylinder unter der Haube an. Genauer, mit dem M254, der mit zwei Litern Hubraum sowie ISG-48-Startergenerator und neuem AMG E-Turbo zirka 390 PS zuzüglich 20 Booster-PS bereitstellt. Das Aggregat kommt auch im neuen Mercedes-AMG C43 zum Einsatz.

Für die technische Plattform kombiniert AMG einen Aluminium-Spaceframe und eine selbsttragende Struktur zur Roadster-Architektur, die aus einem weiteren Materialmix von Stahl, Magnesium und Faserverbundwerkstoffen besteht. Natürlich bauen auch die anderen beiden SL-AMG auf dieser Basis auf.

Ziviler Look für den 43er-SL

Optisch ist der AMG SL43 deutlich weniger markant gezeichnet als die Top-Modelle 55 4-Matic (476 PS) und 63 4-Matic (585 PS) mit V8-Motoren. Der Roadster trägt an der Front einen weniger auffälligen Grill und eine schwarze Schürze sowie am Heck einen einfacher gestalteten Abschluss mit je zwei runden doppelflutigen Auspuffendrohren. Der 43er dürfte ähnlich wie das 55er-Modell das AMG Ride Control Stahlfederfahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung erhalten, auch die Allradlenkung gilt als gesetzt.

Für den Innenraum sind die typischen AMG-Insignien am Start – also Leder, Alcantara, Karbon oder Holz – der Innenraum lässt sich betont sportlich oder betont luxuriös auskleiden. Dazu bietet AMG die Kopfraumheizung Airscarf an und lässt die beiden Passagiere auf das große Mitteldisplay blicken. Die Infotainment- und Komfortsysteme werden mit Abstrichen aus den beiden V8-Modellen übernommen.

Wie sich der Mercedes-AMG fährt, lesen Sie in unserer Fotoshow.

Fazit

Mercedes-AMG bietet mit dem SL43 eine Einsteigsversion in die SL-Welt an. Der kleine Roadster kommt mit dem per E-Turbo aufgeladenen Vierzylinder an den Start und ist preislich deutlich unter den beiden V8-Modellen positioniert.