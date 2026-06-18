Mercedes G500 aktuell nicht lieferbar: Motoren-Update geplant?

Im Mercedes-Konfigurator gibt es für die G-Klasse (W 465) derzeit drei Motoren-Optionen: Den G450d mit Reihensechszylinder-Diesel für 127.592 Euro, den G63 AMG für 193.327 Euro und den G580 EQ (N465) mit Elektroantrieb für 143.689 Euro. Der G500 mit 330 PS aus einem Reihensechszylinder-Benziner, zuletzt 133.578 Euro teuer, ist aktuell nicht konfigurierbar und bestellbar.

Laut MB Passion "ist die Umstellung auf den weiterentwickelten M 256 Evo" der Hintergrund dafür. Der einzige Benziner unterhalb des AMG erhält also einen neuen Motor. Der Dreiliter-Reihensechser soll künftig auf 600 Newtonmeter Drehmoment kommen – 40 Nm mehr als bisher. Im Overboost wären kurzzeitig sogar 640 Nm drin. Zur Leistung und zum Preis ist noch nichts bekannt. Auch wann der neue Motor kommt, ist noch offen.

Im März 2027 könnte sich beim AMG-Modell ebenfalls eine Motorenänderung ergeben: Dann könnte der neue Flatplane-V8 in den G einziehen, so der Bericht weiter. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Lieferzeiten: G63 AMG im November 2026 Laut Konfigurator ist die 585 PS starke AMG-Version das meistgekaufte G-Modell. Hier sind die Lieferzeiten am längsten: Laut MB Passion reichen die Lieferfristen bis November 2026. Ein Diesel steht schon ab September beim Händler.

Die Mercedes G-Klasse (G 461) entstand 1979 aus einem Militärprojekt und wird seither in Graz gebaut. Nach zehn Jahren erschien 1989 die Generation 463 mit permanentem Allradantrieb, neuen Motoren und komfortableren Innenraum. Den ersten V8-Motor ab Werk gab es 1993 im limitierten 500 GE und die ersten offizielle AMG-Varianten erschien 1999 in den Preislisten. Im Jahr 2018 hatte die komplett neu entwickelte Generation 465 Premiere. Fünf Jahre später lief in Graz der 500.000. G vom Band. Der elektrische G580 erschien 2024.