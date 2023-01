Mercedes GLE-Facelift Update für Technik und Optik

2018 hatte Mercedes die aktuelle Modellgeneration von GLE und GLE Coupé an den Start geschickt. Jetzt haben beide SUV-Modelle die Mitte ihres Modellzyklus erreicht. Zeit für ein kleines Update. Dabei werden Exterieur, Interieur, Technik und Ausstattung auf den neusten Stand gebracht.

Die bedeutendsten Änderungen finden sich unter dem Blechkleid im Maschinenraum. Hier zeigt sich jetzt die gesamte Motorenpalette elektrifiziert. Sie umfasst Mildhybride mit 48-Volt-System und Integriertem Starter-Generator (ISG) sowie aufgewertete Plug-in-Hybride. Mit der Auffrischung erhalten die meisten Modelle mehr Leistung als die Vorgängerversionen. Am größten ist das Plus mit 30 kW beim GLE 400 e 4-Matic.

Plug-in- und Mild-Hybrid-Antriebe

Dessen Zweiliter-Vierzylinder-Verbrenner leistet 252 PS und 400 Nm, die von einem 100 kW und 440 Nm starken E-Motor ergänzt werden. Die Systemleistung liegt bei 280 kW (380 PS) und 600 Nm. Einzige Plug-in-Hybrid-Alternative ist der GLE 350 de 4-Matic. Hier stellt der Vierzylinder-Diesel 197 PS und 440 Nm bereit. Der E-Motor kommt ebenfalls auf 100 kW und 440 Nm. Unter dem Strich darf der 350er sich 245 kW (333 PS) und 750 Nm Drehmoment auf die Fahne schreiben. Serienmäßig ist bei den Plug-in-Hybrid-Modellen jetzt ein Charger mit 11 kW an Bord. Ferner ist auf Wunsch ein optionaler 60‑kW‑DC‑Schnelllader verfügbar. Die rein elektrische Reichweite wird mit der 31,2 kWh großen Batterie mit 89 bis 109 Kilometer angegeben.

Ergänzt wird das Antriebsportfolio um drei Mildhybrid-Versionen. Im GLE 450 4-Matic, der nur in der SUV-Variante zu haben ist, arbeiten ein 381 PS starker Dreiliter-Sechszylinder und ein 15 kW und 200 Nm starker E-Motor zusammen. Der GLE 300 d 4-Matic kombiniert diesen mit einem 269 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel, der GLE 450 d 4-Matic mit einem Dreiliter-Sechszylinder-Turbodiesel mit 367 PS.

Leichte optische Retuschen

Die Optik der GLE-Modelle zeigt sich dezent weiterentwickelt. Der neue Frontstoßfänger sorgt für mehr optische Präsenz. Den Kühlergrill des GLE durchziehen zwei horizontale Lamellen mit Chromeinlegern. Das Gitter der äußeren Lufteinlässe erhielt eine horizontale Chromfinne. In den serienmäßigen LED-Scheinwerfern ergänzen zwei Licht-Punkte das Tagfahrlicht-Signet, bei den optionalen Multibeam-Leuchten sind es vier Licht-Punkte. Auch das Innenleben der Heckleuchten haben die Designer überarbeitet: Beim GLE bilden das Lichtsignet zwei horizontale Blöcke, beim GLE Coupé sind es zwei Balken.

Freuen dürfen sich GLE Coupé-Kunden zudem über das serienmäßige AMG Line Exterieur, das unter anderem den Diamantgrill, AMG-Seitenschwellerverkleidungen sowie AMG-Schürzen vorn und hinten an das SUV-Coupé bringen. Der großflächige, optische Unterfahrschutz wurde an beiden Karosserieversionen neu gestaltet. Erweitert wurde der Farbfächer für die Außenlackierungen sowie die Design-Auswahl bei den Leichtmetallrädern.

MBUX und Assistenten aufgefrischt

Neu im Innenraum ist das bereits aus GLS und S-Klasse bekannte Lenkrad. Die Lüftungsdüsen glänzen mit einer Chrom-Einfassung, die Lamellen sind aus galavanisiertem Metall. Darüber hinaus wurde die Farbauswahl erweitert, stehen neue Applikationen sowie weitere Ausstattungsoptionen zur Wahl. Natürlich glänzt der neue GLE mit dem MBUX der zweiten Generation, mit neuen Anzeigen, mehr Vernetzungsoptionen und schlauer werdendem Sprachassistenten. Neue Features und Software können Over-the-Air eingespielt werden.

Die sind bei vielen Fahrassistenten bereits an Bord. Der Park-Assistent kann jetzt längs- und quer parken, die Funktion "transparente Motorhaube" verschafft einen besseren Überblick bei Offroad-Touren, Gespann-Fahrer freuen sich über den Anhänger-Rangierassistent, das aktualisierte Anhänger-Menü im Zentraldisplay und den Gespannroutenplaner. Neu konfiguriert wurde auch das optionale Offroad-Technik-Paket, das jetzt auch für die Vierzylinder zu haben ist.

Gebaut werden GLE und GLE Coupé weiterhin im US-Werk in Tuscaloosa. Die aktualisierten Modelle kommen in Europa ab Juli 2023 zu den Händlern. Preise nennt Mercedes allerdings noch nicht. Die sollen erst zur Bestellfreigabe Mitte Februar folgen. Derzeit geht’s mit dem GLE 350 e ab rund 76.000 Euro los.

Umfrage 93295 Mal abgestimmt Geländewagen oder SUV - Ihre Wahl? Geländewagen – alles andere ist pseudo SUV – ich verlasse die Straße nur zu Fuß mehr lesen

Fazit

Mercedes verpasst dem GLE eine "Mopf" – ein Modellpflege, wie es im Mercedes-Jargon heißt. Allerdings fällt das Facelift zur Mitte des Produktlebens eher gering aus. Ein wenig Optik-Chichi an den Scheinwerfern bzw. Leuchten und an den Schürzen. Das muss reichen bis zum Start der nächsten Generation. Unter dem Blech gibt es aufgefrischte Vier- und Sechszylinder-Reihenmotoren auch als Plug-in-Hybride. Neues hingegen im Cockpit. Hier greift der Fahrer in ein anderes Lenkrad und darf das neueste MBUX-Infortainmentsystem verwenden.