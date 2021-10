Mercedes GLE und GLE Coupé Neuer Diesel-Hybrid verfügbar

Die neuen Mercedes Modelle GLE 300d 4Matic und GLE 300d 4Matic Coupé setzen auf den bekannten Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel der Motorenfamilie OM 654 M, der jetzt mit einem integrierten Starter-Generator (ISG) der zweiten Generation kombiniert wird.

Die neue Antriebseinheit liefert 272 PS und 550 Nm Drehmoment. Den elektrischen Turbo-Boost beziffert Mercedes auf 15 kW und 200 Nm. Damit soll der GLE 300d 4Matic in 6,8 Sekunden von null auf 100 km/h spurten, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 230 km/h angegeben. Die Coupé-Variante spurtet genauso schnell, ist mit 226 km/h aber geringfügig langsamer. Der WLTP-Normverbrauch wird je nach Version mit 6,1 bis 7,5 Liter auf 100 Kilometer angegeben. Eine Start-Stopp-Funktion ist ebenso serienmäßig an Bord wie die Segel-Funktionalität.

Optimierter Allradantrieb

Verbessert wurde ebenso der Allradantrieb: Bisher besaßen die GLE mit Vierzylinder-Motoren ein Verteilergetriebe, das das Antriebsmoment im festen Verhältnis von 50:50 Prozent an die Achsen leitet. Bei den Modellen GLE 300 d 4MaticC und GLE 300d 4Matic Coupé wird ein Verteilergetriebe mit elektronisch geregelter Lamellenkupplung eingesetzt. Sie ermöglicht eine variable Verschiebung des Antriebsmoments von 0‑100 Prozent (Torque on Demand) zwischen den Achsen. Das vollvernetzte Verteilergetriebe mit Torque on Demand ermöglicht dabei auch auf der Straße eine Steigerung der Fahrsicherheit und der Agilität vor allem bei Kurvenfahrt. Dies geschieht durch gezielte Beeinflussung des Giermoments in Richtung Über- oder Untersteuern des Fahrzeugs.

Bestellbar sind die neuen GLE-Varianten ab sofort, zu den Händlern rollen sie dann ab November 2021. Die Preise starten bei 75.053 Euro für den GLE 300d 4Matic. Das entsprechende Coupé ist ab 79.182 Euro zu haben.

Fazit

Mercedes rüstet seine GLE-Familie mit einem neuen Vierzylinder-Diesel-Hybridantrieb aus und verbessert deren Allradantrieb.