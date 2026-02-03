AMS Kongress
Oberklasse
Neuvorstellungen & Erlkönige

Mercedes S-Klasse Vor- vs. Nach-Facelift: Fortschritte? Nicht nur bei den Motoren!

Mercedes S-Klasse W 223 Vor- vs. Nach-Facelift
Riesenfortschritt beim Topmotor! Aber sonst?

Mercedes frischt die S-Klasse rundum auf. Bei den Motoren tut sich einiges. Doch in welchen anderen Bereichen macht das Flaggschiff ebenfalls Sprünge nach vorn?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.02.2026
Mercedes S-Klasse W 223 alt vs. neu Generationenvergleich Vor-Mopf Nach-Mopf
Foto: Mercedes-Benz AG / Collage: ams

Bereits gut fünf Jahre hat die aktuelle S-Klasse-Generation mit dem Baureihen-Code W 223 auf dem Buckel. Nach einem so langen Zeitraum kommt das erste große Facelift verhältnismäßig spät. Dafür kommt es umso vehementer: Mehr als 2.700 Teile sollen neu sein an der S-Klasse, womit laut Mercedes das halbe Auto neu ist.

Doch wo liegen die Fortschritte und Neuerungen? In welchen Bereichen ist das Nach-Facelift-Modell bedeutend besser geworden als der Vorgänger? Wir vergleichen die harten Fakten.

Der neue V8-Motor

Dass eine S-Klasse im Zuge einer Modellpflege einen – zumindest in zentralen Bereichen – komplett neuen Motor bekommt, gehört nicht gerade zum Standardprogramm. Beim W 223 ist dies jedoch der Fall. Beim S 580 4-Matic weicht der alte V8 mit ...