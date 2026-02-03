Mercedes S-Klasse Vor- vs. Nach-Facelift: Fortschritte? Nicht nur bei den Motoren!

Bereits gut fünf Jahre hat die aktuelle S-Klasse-Generation mit dem Baureihen-Code W 223 auf dem Buckel. Nach einem so langen Zeitraum kommt das erste große Facelift verhältnismäßig spät. Dafür kommt es umso vehementer: Mehr als 2.700 Teile sollen neu sein an der S-Klasse, womit laut Mercedes das halbe Auto neu ist.

Doch wo liegen die Fortschritte und Neuerungen? In welchen Bereichen ist das Nach-Facelift-Modell bedeutend besser geworden als der Vorgänger? Wir vergleichen die harten Fakten.