Mercedes S-Klasse Vor- vs. Nach-Facelift: Fortschritte? Nicht nur bei den Motoren!

Bereits gut fünf Jahre hat die aktuelle S-Klasse-Generation mit dem Baureihen-Code W 223 auf dem Buckel. Nach einem so langen Zeitraum kommt das erste große Facelift verhältnismäßig spät. Dafür kommt es umso vehementer: Mehr als 2.700 Teile sollen neu sein an der S-Klasse, womit laut Mercedes das halbe Auto neu ist.
Doch wo liegen die Fortschritte und Neuerungen? In welchen Bereichen ist das Nach-Facelift-Modell bedeutend besser geworden als der Vorgänger? Wir vergleichen die harten Fakten.
Der neue V8-Motor
Dass eine S-Klasse im Zuge einer Modellpflege einen – zumindest in zentralen Bereichen – komplett neuen Motor bekommt, gehört nicht gerade zum Standardprogramm. Beim W 223 ist dies jedoch der Fall. Beim S 580 4-Matic weicht der alte V8 mit ...