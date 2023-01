Mini Cooper SE Cabrio Elektro-Cabrio doch schon in Serie?

Mini hatte eingeladen, das Cooper SE Cabriolet zu fahren. Ein handgefertigtes Einzelstück. Unverkäuflich. Zum Zeigen, was geht. Das war im Sommer 2022. (Dieses Cooper SE Cabriolet zeigen wir Ihnen in der Fotoshow)

Serienmodell gesichtet

Im Januar 2023 melden die niederländischen Kollegen von autoblog.nl die Sichtung eines Mini Cooper SE Cabrio in der Serienversion. Das am Strand von Maasvlakte erwischte Fahrzeug gehört eindeutig zur aktuellen Modellgeneration F57. Ebenso klar zu erkennen sind alle Insignien, die ein rein elektrisch angetriebener Mini so mit sich bringt. Im Kennzeichen führt das gesichtete Cabrio mit Münchener Zulassung ein "E", was es als Elektroauto ausweist. Neben dem Kennzeichen prangt auf der einen Seite das symbolisierte E, wie wir es von anderen elektrischen Minis kennen. Auf der anderen Seite prangt das grün gehaltene S. Diese Symbolik findet sich auch auf dem Deckel für die Ladesteckdose auf der rechten Heckflanke sowie auf dem Heckdeckel wieder. In den Radläufen stecken zudem die typischen Cooper SE-Felgen.

Technisch dürfte das Elektro-Cabrio auf den Antrieb aus dem Hatchback zurückgreifen. Der bietet 135 kW, die den Kleinwagen in 7,3 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h erlauben. Die WLTP-Reichweite wird mit 203 bis 233 Kilometer angegeben. Da das Cabrio konstruktiv etwas schwerer ausfällt, dürfte die Reichweite hier etwas geringer ausfallen.

Bei einem Fahrzeugkonzept, das in der Regel als absolutes Zweitfahrzeug eingesetzt wird, ein vermutlich verschmerzbarer Aspekt. Starten könnte ein Mini Elektro-Cabrio bei rund 40.000 Euro. Offiziell gibt es von Mini allerdings noch keinerlei Infos über ein Elektro-Cabrio in der aktuellen Modellgeneration. Das ist bislang erst für die nächste Modellgeneration ab 2025 eingeplant.

Fazit

Mit einem Einzelstück hatte Mini im Sommer 2022 das Interesse an einem rein elektrisch angetriebenen Mini Cabrio angetestet. Das scheint gut bei den Kunden angekommen zu sein. Zumindest wurde jetzt in den Niederlanden ein offensichtlich serienreifes Mini Cooper SE Cabrio gesichtet. Von Mini selbst gibt es dazu (noch) keine Äußerungen.