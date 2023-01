Mitsubishi Outlander Anniversary Special Edition Verspätetes Sondermodell feiert US-Jubiläum

Die Modellpalette welches hierzulande aktiven Autoherstellers ist am schnellsten aufgezählt? Es könnte jene von Mitsubishi sein: Mit dem Space Star und dem Eclipse Cross Plug-in-Hybrid bieten die Japaner derzeit in Deutschland gerade einmal zwei Baureihen an. Zwar rollt im März immerhin der neue ASX zu den Händlern; auch der Colt kehrt im Jahresverlauf in die Showrooms zurück. Doch dabei handelt es sich lediglich um optisch leicht veränderte Renaults: Der Captur wird zum ASX, der Clio zum Colt.

Vom kernigen Pick-up L200 warten nur noch einige Restexemplare auf Käuferinnen und Käufer; der Outlander glänzt schon länger durch Abwesenheit. Anders als in Japan und den USA, wo bereits seit 2021 eine neue Generation des SUVs erhältlich ist, die der deutsche Mitsubishi-Importeur nur zu gerne ins eigene Angebot aufnehmen würde. Wann es endlich dazu kommt (oder ob überhaupt), ist weiterhin fraglich. Also müssen wir ans andere Ende der Welt blicken, um über Outlander-News zu berichten.

Zwei Jahre Verspätung

Diesmal geht es nach Franklin im US-Bundesstaat Tennessee, wo Mitsubishi Motors North America, Inc. sein Hauptquartier unterhält. Der US-Importeur ist seit 1981 offiziell in Nordamerika aktiv und feiert dieses Jubiläum – wenn auch reichlich verspätet – mit einem Sondermodell auf Basis des besagten Outlanders. Die 40th Anniversary Special Edition zeichnet sich optisch durch eine exklusive Zweifarb-Lackierung aus, die die Lackierung Diamantschwarz mit einem bronzefarbenen Dach kombiniert. Die Heckschürze erhält zudem einen speziellen Unterfahrschutz.

Innen gibt es Accessoires, die sonst der Topvariante mit SEL-Premium-Package vorbehalten sind. Dazu gehören gesteppte Türinnenverkleidungen, die aus Leder gefertigt sind sowie die Farbkombination Schwarz/Braun aufweisen. Die bis zu sieben Sitze tragen ebenfalls Lederhüllen, während der Dachhimmel und die Säulen schwarz eingehüllt sind. Hinzu kommen ein elektrisches Panorama-Schiebedach, ein Bose-Soundsystem, ein 10,8-Zoll-Head-up-Display und eine besondere Ambientebeleuchtung. Diverse Plaketten weisen innen und außen auf den Sonderstatus der 40th Anniversary Special Edition des Mitsubishi Outlanders hin.

Als Benziner oder Plug-in-Hybrid

Das Sondermodell ist sowohl als Kombination mit dem reinen Verbrennermodell als auch mit dem neuen Outlander PHEV erhältlich. An den Antrieben ändert sich allerdings nichts: Ersterer kommt mit seinem konventionellen 2,5-Liter Vierzylinder-Benziner, der an ein CVT-Getriebe gekoppelt ist, auf 181 PS. Beim Plug-in-Hybrid (siehe Video und Fotoshow) kommen ein 133 PS starker 2,4-Liter-Benziner sowie zwei E-Maschinen mit höchstens 85 kW (116 PS) beziehungsweise 100 kW (136 PS), deren Dauerleistung bei jeweils 40 kW (54 PS) gedeckelt ist, zum Einsatz. Das Sondermodell verfügt stets über Allradantrieb, obwohl der reine Verbrenner auch mit Frontantrieb erhältlich ist.

Die Preise starten bei 39.995 Dollar (aktuell umgerechnet knapp 36.800 Euro) für den Mitsubishi Outlander in der 40th Anniversary Special Edition mit Benzinmotor. Das Plug-in-Pendant kostet mindestens 49.995 Dollar (fast 46.000 Euro).

Fazit

Spötter würden sagen: Es passt zur Marke, dass Mitsubishi USA sein 40-Jahres-Jubiläum in den USA zwei Jahre zu spät feiert. Aber sei es drum: Der US-Importeur hat mit dem Outlander wenigstens das passende Basismodell, um das ihn die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland sicher beneiden. Wobei festzuhalten bleibt, dass die Änderungen im Vergleich zum Standard-Outlander überschaubar bleiben.