Mitsubishi Ralliart Concept Car Da kommt etwas Sportliches

Bereits Anfang Dezember hatte der japanische Autobauer Mitsubishi das Comeback seines Sportlabels Ralliart angekündigt. In Thailand wurden dazu die ersten neuen Ralliart-Modelle Triton und Pajero Sport vorgestellt. Die ließen aber nur wenig Sportliches erkennen.

Möglicherweise mit E-Antrieb

Jetzt kündigt Mitsubishi für den Tokyo Auto Salon, der Mitte Januar 2022 steigt, ein Ralliart Concept Car an. Von dem gibt es auf einem ersten Teaserbild allerdings nicht mehr als weinen mächtigen Heckdiffusor in einer reichlich vergitterten Schürze zu sehen. Ein- oder mehrere Auspuffendrohre sind nicht wirklich auszumachen – was auf einen elektrischen Antrieb hindeuten könnte.

Mitsubishi selbst teilt nur mit, dass man im Conceptcar klassische Ingenieurs- mit traditioneller Handwerkskunst kombiniert haben will. Man darf also gespannt sein, was sich tatsächlich hinter dem Mitsubishi Ralliart Concept verbirgt. Gelüftet wird das Geheimnis am 14. Januar 2022.

Fazit

Mitsubishi reaktiviert das alte Sportlabel Ralliart. In Tokio wollen die Japaner ein ersten Concept Car unter dem neuen alten Label enthüllen.