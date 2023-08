Mustang EcoBoost

Der EcoBoost ist das Basismodell von Ford und damit die günstigere Lösung, in ein Mustang-Lenkrad zu greifen. Ein turbogeladener 2,3-Liter-Vierzylinder-Motor bringt es auf 319 PS bei einem maximalen Drehmoment von 474 Nm. Der Wagen beschleunigt in 4,9 Sekunden auf 97 km/h (60 Meilen pro Stunde). Die Basisversion kostet 32.515 Dollar, aktuell umgerechnet entspricht das etwa 29.600 Euro. Für das Cabriolet müssen Kunden mit 40.615 Dollar, umgerechnet 36.980 Euro, etwas tiefer in die Tasche greifen.