Nächster Mazda MX-5 wohl der letzte mit Verbrenner

Zehn Jahre sind in der Autoindustrie eine lange Laufzeit für ein Modell. Nach drei bis vier Jahren bekommt ein Modell üblicherweise ein Facelift und nach sechs bis sieben Jahren steht der Nachfolger vor der Tür. Mazda lässt sich beim MX-5 mehr Zeit: Nach neun Jahren endete die Zeit der ersten Generation NA und die dritte Generation NC blieb mit einem großen Facelift zehn Jahre im Programm. Nur der NB hatte die üblichen sieben Jahre.

Wann bekommt der MX-5 ND einen Nachfolger? Die aktuelle Generation ND läuft seit März 2015 im Werk Hiroshima in Japan vom Band. Seit September 2015 ist der Roadster auf dem deutschen Markt erhältlich. Und so, wie es aussieht, wird Mazda den MX-5 noch mindestens zwei Jahre bauen, eher länger. Im Februar hatte Jo Stenuit, Designdirektor von Mazda Europe, in einem Interview mit dem niederländischen Magazin AutoRAI gesagt, "es wird noch ein paar Jahre dauern."

Das japanische Magazin Best Car ging im September 2025 davon aus, dass die Produktion der neuen MX-5 Generation NE 2028 starten könnte. Das wäre in zwei Jahren.

Welchen Antrieb wird der MX NE erhalten? Der Zeitpunkt passt zu einer Aussage von Mazdas technischem Leiter Ryuichi Umeshita gegenüber Road & Track im April 2025, dass der nächste Mazda MX-5 den Skyactiv-Z-Motor erhalten soll. Der Vierzylinder mit 2,5 Liter Hubraum und SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition), also einer Kompressionszündung wie im Skyactiv-X soll rund 180 PS leisten und Ende 2025 im CX-5 in Serie gehen.

Im Gespräch ist auch eine Elektrifizierung. Die würde das Erreichen von CO₂-Zielen leichter machen, aber das Auto schwerer. Und Mazda möchte auch beim nächsten MX-5 das Leergewicht von rund 1.000 Kilogramm halten. Stenuit im Interview mit AutoRAI: "Der MX-5 steht vor allem für Fahrspaß, Leichtbau und Erschwinglichkeit. Wenn einer dieser drei Aspekte fehlt, ist es kein MX-5."

Offiziell steht noch nicht fest, welchen Antrieb der nächste MX-5 bekommt. Eins ist jedoch sicher: Der nächste MX-5 wird kein Elektroauto. Mit der aktuellen Akkutechnik wäre das Auto zu schwer. Christian Schultze, Director Research & Operations von Mazda Motor Europe, erklärte gegenüber AutoRAI: "Wenn man vollelektrisch fährt, verändert man die Architektur des Autos grundlegend: andere Proportionen, anderes Gewicht, andere Balance."

Beim MX-5 gehe es nicht um Maximalleistung, so Schulze weiter. Mazda versuche, "mit den aktuellen Motoren so lange wie möglich weiterzumachen und sie so zu optimieren, dass sie künftigen Vorschriften genügen." Hybridisierung sei nur sinnvoll, "wenn sie die Effizienz oder die Einhaltung von Vorschriften erhöht, ohne Gewicht oder Charakter zu beeinträchtigen."

Der Charakter eines MX-5 definiert sich durch sein geringes Gewicht und das kompakte Format: rund 1.000 Kilogramm Leergewicht und vier Meter Länge gelten als gesetzt. Ebenso Schaltgetriebe und Hinterradantrieb.