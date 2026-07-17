Neuer Basis-Benziner für Opel Combo: 110-PS-Maschine senkt Combo-Preis auf 26.590 Euro

Der Opel Combo ist ab sofort auch mit Benzinmotor erhältlich. Damit erweitert Opel das Antriebsangebot seines Hochdachkombis um eine weitere Variante und bietet den Pkw künftig mit Benzin-, Diesel- oder Elektroantrieb an. Die neue Einstiegsversion kombiniert einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 81 kW (110 PS) und einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Der Grundpreis liegt bei 26.590 Euro. Bislang war der Benziner nur in der Nutzfahrzeug-Version des Combo erhältlich.

Günstigstes Angebot Der Combo mit Ottomotor erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 179 km/h. Nach WLTP beträgt der kombinierte Kraftstoffverbrauch 6,4 Liter je 100 Kilometer, die CO₂-Emissionen liegen bei 144 Gramm pro Kilometer. Die neue Motorisierung wird ausschließlich in der Ausstattungslinie Edition angeboten.

Bereits in der Basisausstattung gehören zahlreiche Komfort- und Sicherheitsmerkmale zum Serienumfang. Dazu zählen das adaptive Intelli-Lux Matrix Licht, eine Klimaanlage, eine Einparkhilfe hinten sowie elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel. Für Entertainment sorgt ein Multimedia-Radio mit 10-Zoll-Touchscreen und kabelloser Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto. Darüber hinaus verfügt der Combo serienmäßig über einen Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, einen Spurhalte-Assistenten, eine Verkehrszeichenerkennung sowie einen Berg-Anfahr-Assistenten.

Benziner nur in kurz Der neue Benziner ist ausschließlich für den 4,41 Meter langen Combo in der kurzen Karosserievariante verfügbar. Diese bietet Platz für bis zu fünf Personen und fasst bei Beladung bis unters Dach bis zu 1.355 Liter Gepäck. Werden Beifahrer- und Rücksitze umgeklappt, steigt das Ladevolumen auf bis zu 3.500 Liter.

Die längere XL-Ausführung mit 4,76 Metern Länge bleibt dagegen den Diesel- und Elektroversionen vorbehalten. Sie kann optional mit bis zu sieben Sitzplätzen ausgestattet werden und erreicht je nach Sitzkonfiguration ein Ladevolumen von bis zu 4.000 Litern. Außerdem stehen für den XL unter anderem drei einzeln umklappbare Sitze in der zweiten Reihe sowie ein separat zu öffnendes Heckklappenfenster zur Verfügung.

Alle Versionen Mit der neuen Motorisierung umfasst das Angebot nun drei unterschiedliche Antriebskonzepte. Den Einstieg bildet der 110 PS starke 1,2-Liter-Benziner ab 26.590 Euro. Der 1,5-Liter-Diesel ist mit 102 PS ab 27.190 Euro beziehungsweise mit 130 PS ab 30.190 Euro erhältlich. Alternativ steht der 130-PS-Diesel auch mit Achtstufen-Automatik ab 31.090 Euro zur Wahl. Die batterieelektrische Ausführung Combo Electric mit 100 kW (136 PS) und 50-kWh-Batterie startet bei 39.100 Euro.