SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Neuer Mercedes GLB: Die Hybrid-Varianten sind günstiger, aber auch besser als EQ-Modelle?

Mercedes GLB Hybrid
Der günstigste GLB wird dieser Hybrid

Mercedes gibt bei der Vorstellung des elektrischen GLB auch einen Ausblick auf die kommenden 48-Volt-Hybrid-Varianten. Die werden günstiger, aber auch besser als die EQ-Modelle?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.12.2025
Der neue Mercedes-Benz GLB: vielseitiger Alltagsheld mit Raum für Spontanität The all-new Mercedes-Benz GLB: a versatile everyday hero with room for spontaneity
Foto: MediaPortal Mercedes-Benz AG

Mercedes präsentiert nur wenige Tage nach den EQ-Versionen auch die elektrifizierten Verbrenner-Modelle des neuen GLB. Der kompakte SUV tritt ab 2026 moderner, kantiger und zugleich effizienter an und wird – neben den batterieelektrischen Varianten GLB 250+ und 350 4MATIC – auch mit insgesamt drei Mild-Hybrid-Antrieben angeboten.

Drei Mild-Hybrid-Stufen zum Marktstart

Mit der neuen Modellgeneration erhält der GLB nämlich serienmäßig 48-Volt-Mild-Hybrid-Technik für die Verbrenner-Modelle. Alle Benzinvarianten nutzen dafür einen integrierten Starter-Generator, der für elektrischen Zusatzschub sorgt, den Verbrauch senken soll und ein lautloses Anfahren ermöglicht. Als Motorbasis dient der 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner, der weiterhin in Kooperation mit Geely gefertigt wird.

Zur Auswahl stehen dann ab Marktstart folgende Benzin-Hybriden:

  1. GLB 180 Mild-Hybrid – 156 PS Systemleistung
    Einstiegsvariante mit Schwerpunkt auf Effizienz
  2. GLB 200 Mild-Hybrid – 184 PS Systemleistung (auch 4Matic)
    Die wahrscheinlich volumenstärkste Version, optional mit Allradantrieb
  3. GLB 220 Mild-Hybrid – 211 PS Systemleistung (auch 4Matic)
    Die leistungsstärkste Hybridvariante

Während der GLB 180 ausschließlich mit Frontantrieb angeboten wird, stehen beim GLB 200 und GLB 220 zusätzlich 4Matic-Versionen zur Wahl. Alle Modelle unterstützen Segelphasen mit abgeschaltetem Verbrenner und sollen in der Praxis sowohl Verbrauch als auch Geräuschentwicklung reduzieren.

Technik-Layout und Bedienung

Der Elektromotor leistet 22 kW/30 PS, ist in das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe integriert und ermöglicht kurzzeitiges elektrifiziertes Fahren. Wie beim CLA verzichtet Mercedes auch im GLB Hybrid auf Rekuperations-Schaltwippen am Lenkrad. Die Modellreihe basiert auf der Mercedes Modular Architecture (MMA), die sowohl Elektro- als auch Hybridantriebe unterstützt.

Mit der frühen Veröffentlichung der Hybridbilder und -Daten möchte Mercedes wohl betonen, dass der GLB künftig stärker diversifiziert wird – zwischen vollelektrischen Modellen und mehreren Mild-Hybrid-Varianten.

Fazit

