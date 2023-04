Exklusiv bei Werbeaufnahmen erwischt Neuer Mini Countryman ... was ist das da?

Der aktuelle Mini Countryman ist seit 2017 in der zweiten Generation auf dem Markt, jetzt wurde das neue 2024er-Modell bei Werbeaufnahmen in den USA ungetarnt abgeschossen.

Mini ist unvorsichtig, bereits vor einigen Tagen wurde der elektrische Mini ebenfalls bei Filmaufnahmen abgeschossen und zwang den Autobauer dazu, offizielle Bilder herauszugeben. Nun trifft es den Countryman, der hier als Modell mit Verbrennungsmotor in der "S"-Version erwischt wurde.

Neues Design für Mini Countryman S

An der Front zeigt sich das komplette neue Design des SUV. Deutlich kantiger kommt er daher, zeigt eckige Scheinwerfer mit LED-Kranz, einen breiten achteckigen Grill mit farbig abgesetzter Umrandung sowie einem angedeuteten Unterfahrschutz. Die Motorhaube ist konturiert, hebt sich in Richtung der Scheinwerfer an und führt den Blick zur steil stehenden Windschutzscheibe.

Das Heck erscheint ebenfalls neu gezeichnet. Die Scheibe wirkt schmaler, der Dachkantenspoiler länger. Die Designer haben die Schürze stärker in die Karosserie integriert, das Kennzeichenfeld rückt weiter nach oben. Der Ausschnitt der Heckklappe wirkt breiter, erscheint aber auch höher. Die Heckleuchten im Union-Jack-Design erfahren innen eine kleine Einbuchtung und sind nicht mehr so breit ausgelegt.

Innen dürften die größeren Abmessungen für mehr Platz sorgen, dazu verbaut Mini ein neues Infotainment und ein neues zentrales Display mit Sprachassistent Spike.

Neues Karosserieelement an der Seite

In der Seitenansicht fallen zunächst die flacheren Radhäuser und die neuen Türgriffe auf. Die Überhänge sind kurz, das Dach neigt sich leicht nach hinten hin ab und vollführt den bekannten Knick auf Höhe der C-Säule. Aber, was ist das für ein Karosserieelement im hinteren Fenster. Es erscheint in der Dachfarbe und trägt wohl die Modellbezeichnung oder eine Ziffer, die auf den etwas unscharfen Bildern nicht zu erkennen ist. Wir mutmaßen, hier steht "4x4". Ein wenig erinnert dieses Teil an den Land Rover Defender.

Denn der Mini Countryman S ist zusammen mit seinem Elektropendant als einziges Modell der Marke mit Allradoption ausgerüstet. Er dürfte sich in Sachen Abmessungen bei der E-Ausführung orientieren. Mit 4,42 Meter Länge fällt er zwölf Zentimeter länger aus als bisher.

Der Mini Countryman S basiert auf der UKL2-Plattform und wird im Gegensatz zum SE nicht in China, sondern in Leipzig gebaut. Die Antriebsoptionen sind nicht bekannt, dürften sich jedoch beim BMW X1 orientieren. Auch eine John-Cooper-Works-Version ist später geplant, sowohl für das Elektro-Modell als auch für den konventionell betriebenen SUV. Dieser erscheint dann mit den typischen Insignien – also mit mehr Leistung, roten Bremssätteln, JCW-Badges oder einer vierflutigen Auspuffanlage und speziellen Leichtmetallfelgen.

Umfrage 7756 Mal abgestimmt Dass Mini E-Autos mit dem chinesischen Unternehmen Great Wall entwickelt, ist ... 0 ... ein Armutszeugnis für einen Autokonzern wie BMW. mehr lesen

Fazit

Mini war unvorsichtig und hat den neuen Countryman wenig abgeschirmt und ungetarnt für Werbeaufnahmen posieren lassen. Unser Erlkönig-Jäger hat ihn dabei erwischt. Das Modell erfährt in der dritten Generation eine komplett neue Ausrichtung beim Design und wird deutlich größer. Der SUV kommt nicht nur als reines E-Modell an den Start, sondern auch mit Verbrennermotoren, die er sich vom BMW X1 ausleiht.