Mit dem Facelift des Crossland ab 2020 verlor das in Spanien gebaute Modell das "X" im Namen. Bei der neuen Generation gesellt sich künftig ein neuer Appendix dazu: "Electric". Damit setzt Opel seinen Plan fort, jede Baureihe mit einer vollelektrischen Version zu ergänzen, wie zum Beispiel beim Astra, Corsa oder Mokka.

Der Opel Crossland Electric basiert auf der ursprünglich von PSA (u.a. Peugeot, Citroën, Opel) und dem chinesischen Autobauer Dongfeng Motors entwickelten e-CMP-Plattform. Die "Electric Common Modular Platform" trägt bereits seit 2020 den Corsa Electric oder seit 2021 den Mokka Electric. Mit der Übernahme der PSA-Gruppe wurde auch die e-CMP für die Stellantis-Modelle übernommen. So kommt zum Beispiel der Jeep Avenger in den Genuss dieses Unterbaus – und das noch bis Ende 2025. Erst zu diesem Zeitpunkt wechseln die Kompaktmodelle auf die moderne STLA-Small-Plattform des Vielmarken-Konzerns.

Der erwischte Prototyp zeigt die E-Version und gibt einen ersten Blick frei auf das neue Design. Hier steht ebenfalls der Mokka Pate. Die steile Front dominiert das Vizor-Gesicht, das von schmalen Scheinwerfereinheiten flankiert wird. Im direkten Vergleich zum Mokka gibt es Tagfahrleuchten, die offenbar nicht die bekannte Hakenform aufweisen, sondern zwei kleinere und einen längeren LED-Streifen zeigen. Am Heck nehmen die Leuchten dieses Design wieder auf. Ansonsten präsentiert sich der hintere Abschluss des Crossland mit ausgestellten Schultern, deren Ausläufer die Heckscheibe nach unten begrenzen.

Das Steilheck zeigt am oberen Ende einen Dachkantenspoiler mit integrierter dritter Bremsleuchte. Trotz der Tarnung ist bereits der sehr kleine Heckscheibenwischer zu sehen. Unter der Klappe haben die Stellantis-Designer das Kennzeichenfeld platziert. In der Seitenansicht sind die klassischen Bügelgriffe sowie die leicht aufsteigende untere Fensterlinie des Viertürers zu erkennen. Die Spiegel hausen im Fensterdreieck. In dieser Perspektive sind die Überhänge und die aufgesetzte Motorhaube zu sehen.