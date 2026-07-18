Neuer Skoda Octavia: Lückenfüller-Facelift statt Elektro-Attacke

Der Hintergrund: Die vierte Generation des Octavias als Verbrenner-Modell muss noch so lange frisch bleiben, bis das elektrische Pendant an den Start kommt. Das ursprünglich für 2026 angekündigte Modell verzögert sich bis 2027/2028. Die vierte Generation wurde Ende 2019 vorgestellt und kam 2020 auf den Markt. Mit der weiteren Überarbeitung hält Skoda sein wichtigstes Volumenmodell bis zum Ende des Jahrzehnts aktuell.

Front orientiert sich an der aktuellen Designsprache Die größten Änderungen betreffen die Fahrzeugfront. Trotz der Tarnung sind ein neu gestalteter Kühlergrill, eine überarbeitete Frontschürze und eine neue Tagfahrlichtsignatur der Scheinwerfer erkennbar. Damit nähert sich der Octavia optisch den jüngeren Modellen der Marke an.

Am Heck fallen die Änderungen deutlich dezenter aus. Dort deuten die Prototypen auf neue Rückleuchten sowie einen leicht überarbeiteten Stoßfänger hin. Die Heckklappe selbst scheint unverändert übernommen zu werden.

Innenraum dürfte technisch nachziehen Vom Cockpit geben die Erlkönigbilder bisher nur wenige Details preis. Da Teile des Innenraums noch abgedeckt sind, lässt sich der Umfang der Änderungen nicht nachhaltig beurteilen. Ein modernisiertes Infotainmentsystem, neue Software und kleinere Überarbeitungen an Instrumentierung, Materialien und Bedienelementen liegen auf der Hand. So dürfte auch das jüngste Bedienkonzept des Audi A3 auf den Skoda Übertragen werden.

Bekannte Motoren sprechen für Kontinuität Unter der Karosserie werden keine grundlegenden Änderungen erwartet. Vieles spricht dafür, dass Skoda die bekannten Benzin-, Diesel- und Hybridantriebe beibehält und lediglich an neue gesetzliche Vorgaben der EU7-Abgasnorm anpasst.

Zum aktuellen Angebot gehören 1,5-Liter-TSI-Benziner, 2,0-Liter-TDI-Diesel sowie der Octavia RS mit 2,0-Liter-TSI. Auch Hybrid- und Plug-in-Hybridvarianten dürften weiterhin angeboten werden.

Vorstellung wird Anfang 2027 erwartet Ein offizieller Premieren-Termin steht noch nicht fest, aus Branchenkreisen ist von einer Vorstellung Anfang 2027 zu hören.