Neuer Tatra Phoenix 16x16: Die Technik hinter dem Koloss mit acht Achsen

Das Herzstück des Tatra Phoenix 16x16 ist der Zentralrohrrahmen, der seit Jahrzehnten ein Markenzeichen des tschechischen Herstellers ist. Dieses Konstruktionsprinzip ermöglicht eine hohe Verwindungssteifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht. Im Gelände zeigt sich der Vorteil besonders deutlich: Die Bauweise erlaubt eine extreme Achsverschränkung, wodurch das Fahrzeug selbst in anspruchsvollstem Terrain einsatzfähig bleibt. Ergänzt wird der Rahmen durch die Pendel-Halbachsen, die für maximale Stabilität sorgen und gleichzeitig die Einzelradaufhängung ermöglichen.

Die Kombination dieser Technologien bietet nicht nur Robustheit, sondern auch Flexibilität. Während andere Hersteller auf starre Rahmen setzen, erlaubt Tatras Ansatz eine modulare Anpassung an spezifische Kundenanforderungen – wie etwa die Integration einer 104-Meter-Hubarbeitsbühne.

Antriebs- und Lenkarchitektur Ein weiteres Highlight des 16x16 ist seine innovative Antriebs- und Lenkarchitektur. Alle acht Achsen sind angetrieben, was dem Fahrzeug eine herausragende Traktion verleiht. Besonders bemerkenswert ist jedoch die Lenkung: Fünf der Achsen sind lenkbar, wodurch sich trotz der enormen Länge ein vergleichsweise kleiner Wendekreis ergibt. Dies ist vor allem beim Rangieren auf engen Baustellen oder im urbanen Umfeld von großem Vorteil.

Für den Vortrieb sorgt ein Paccar MX-13-Dieselmotor mit einem Hubraum von 12,9 Litern und einer Leistung von 530 PS. Die Kraftübertragung erfolgt über ein ZF-Traxon-Getriebe mit zwölf Gängen, das speziell für schwere Nutzfahrzeuge entwickelt wurde. Um den Bodendruck zu minimieren und empfindliche Oberflächen zu schonen, setzt Tatra zudem auf extrabreite Reifen.

Einsatzgebiet Australien Der Tatra Phoenix 16x16 wurde speziell für den Einsatz in Australien konzipiert. Dort gelten strenge Vorschriften hinsichtlich Achslastbegrenzungen und Straßenverkehrszulassungen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, musste das Chassis maßgeblich angepasst werden. Jede der acht Achsen kann bis zu zehn Tonnen tragen, was durch die Verwendung extrabreiter Reifen zusätzlich unterstützt wird.

Ein weiteres technisches Detail sind die Differentialsperren und das zweistufige Verteilergetriebe, die zusammen eine außergewöhnliche Offroad-Leistung ermöglichen. Diese Eigenschaften machen den Phoenix zur idealen Plattform für Anwendungen wie Windkraftanlagenbau oder Arbeiten an Telekommunikationstürmen.

Vergleich mit anderen Modellen Im Vergleich zu anderen Modellen der Phoenix-Baureihe sticht der 16x16 durch seine Dimensionen und technischen Spezifikationen hervor. Während Standardmodelle wie der 8x8 oder 10x10 bereits beeindruckende Leistungen bieten, setzt das neue Modell noch einen drauf: Es kombiniert maximale Geländegängigkeit mit einer Tragfähigkeit, die ihresgleichen sucht.

Zukunftsperspektiven: Elektrifizierung bei Tatra? Neben dem Fokus auf Dieselantriebe denkt Tatra auch an die Zukunft: Pläne zur Integration elektrischer Antriebe oder sogar Brennstoffzellentechnologie stehen bereits im Raum. Erste Prototypen zeigen vielversprechende Ergebnisse – insbesondere für Anwendungen im militärischen Bereich oder bei Feuerwehren.