Neuer Werks-Restomod: Land Rover Classic V8 als Churchill Edition

Land Rover Classic ehrt Sir Winston Churchill, den berühmten britischen Premierminister von 1940 bis 1945 sowie von 1951 bis 1955, mit einer exklusiven und auf nur zehn Fahrzeuge limitierten Edition des Classic Defender V8. Die sogenannte Churchill Edition ist inspiriert von Sir Winstons persönlichem Land Rover Series I aus dem Jahr 1954, der ihm anlässlich seines 80. Geburtstags von Land Rover überreicht wurde. Das originale Fahrzeug, bekannt unter seinem Kennzeichen "UKE 80", diente ihm hauptsächlich dazu, über sein Anwesen Chartwell chauffiert zu werden, und zeichnete sich durch maßgeschneiderte Anpassungen auf der Beifahrerseite aus. Dazu gehörten ein breiterer Sitz mit klappbarer Mittelarmlehne, eine Fußraumheizung sowie ein zusätzlicher, lederbezogener Haltegriff.

Historisches Vorbild von 1954 Der kurze offene Series I "UKE 80" verblieb bis zu Churchills Tod im Januar 1965 auf dem Anwesen in Chartwell, südlich von London, und blieb bis 1973 in Familienbesitz. Nach dem Erwerb durch einen Schweizer Eigentümer im Jahr 2013 und einer behutsamen Restaurierung ist das historische Fahrzeug heute im Emil Frey Classics Museum in Safenwil, Schweiz, ausgestellt.

Für die Entwicklung des Sondermodells haben die Experten von Land Rover Classic das originale "UKE 80" akribisch studiert, um dessen historische Details und Nuancen präzise zu reproduzieren. Die Karosserie der Churchill Edition ist in einem speziellen Bronzegrün lackiert, dessen Farbton am Originalfahrzeug abgenommen wurde. Diese Farbe findet sich auch auf den 16-Zoll-Stahlfelgen wieder, die das klassische Erscheinungsbild unterstreichen. Das äußere Design wird durch eine verzinkte Frontstoßstange und einen Kühlergrill aus Metallgitter ergänzt. Ein einzelner mattschwarzer Scheinwerfereinsatz auf der Front ist von der Position des vorderen Kennzeichens an Churchills legendärem 4x4 inspiriert. Weitere charakteristische Merkmale sind "UKE 80"-Dekore auf den vorderen Kotflügeln, maßgefertigte Embleme am Heck sowie unlackierte, verzinkte Karosseriekanten.

Jaguar Land Rover Sir Winston Churchill neben seinem privaten Land Rover Series 1 nebst Pudel Rufus (der Zweite). Der Land Rover war ein Geschenk zum 80. Geburtstag. Der Hund nicht.



Im Innenraum erwartet den Fahrer eine luxuriöse Ausstattung mit edlem "Bridge of Weir"-Semi-Anilinleder in Bottle Green, das sich bis zu den Haltegriffen erstreckt. Es wird mit Windsorleder in Ebenholz für Zierleisten und den Dachhimmel kombiniert. Ein besonderes Detail ist die exklusive Uhr im Armaturenbrett mit blauem Zifferblatt und rotem Streifen, inspiriert von Pol Roger, Sir Winston Churchills bevorzugter Champagner-Marke.

Ob kurz oder lang, es gibt V8-Power Die Churchill Edition wird als 90 oder 110 Station Wagon sowie als 90 Soft Top angeboten. Die Soft-Top-Variante zeichnet sich durch ein maßgeschneidertes Verdeck aus, das dem letzten klassischen Defender von 2016 nachempfunden ist. Es ermöglicht offenes Fahrvergnügen, während Seiten- und Heckpartien bei Bedarf aufgerollt und fixiert werden können. Zusätzliche Befestigungspunkte sorgen zudem für einen straffen Sitz des Verdecks auch bei Autobahngeschwindigkeit.

Jaguar Land Rover Analog zum Original der 1950er-Jahre verwenden die Restauratoren für die Sonderedition Feuerverzinkte Schutzprofile an den Kanten der Karosserie. Deren Bleche bestehen wiederum aus Alu und sind auf ein Stahlgerippe montiert.



Jeder Classic Defender V8 wird im Rahmen des Works-Bespoke-Programms vollständig neu aufgebaut und für höchsten Komfort sowie Performance überarbeitet. Angetrieben wird das Sondermodell von einem 405 PS starken 5.0-Liter-V8-Saugbenziner von Land Rover, der bei 6.000/min seine Spitzenleistung und bei 5.000/min ein maximales Drehmoment von 515 Nm liefert. Die Kraftübertragung übernimmt ein Achtgang-Automatikgetriebe von ZF in Kombination mit einem Allradantrieb, einem zweistufigen Verteilergetriebe und verstärkten Differenzialen vorn und hinten, ergänzt durch ein mittiges Torsen-Differenzial. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei etwa 171 km/h.

Modernisierungen an Fahrwerk und Technik Das Fahrwerk wurde umfassend modernisiert und verfügt über spezielle Eibach-Federn und Bilstein-Dämpfer sowie optimierte Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse. Eine neu konstruierte Kugelumlauf-Lenkung mit Servounterstützung und eine leistungsstarke Bremsanlage von Alcon mit Vierkolben-Bremssätteln und 335-Millimeter-Bremsscheiben vorn sowie 300-Millimeter-Scheiben hinten verbessern die Fahrdynamik und Sicherheit erheblich. Basierend auf Spenderfahrzeugen aus den Baujahren 2012 bis 2016 wird jedes Exemplar in Hunderten von Arbeitsstunden bei Land Rover Classic restauriert und aufgewertet. Im Interieur sorgt ein Classic-Infotainment-System für moderne Funktionen wie Navigation, DAB-Radio und Bluetooth, integriert in ein klassisches Design.

Jaguar Land Rover Das Cockpit entspricht dem Layout der letzten serienmäßigen Defender, die bis 2016 gebaut wurden. Besonders sind farblich abgesetzte Details und Bezugsmaterialien, so zum Beispiel die flaschengrünen Lederpolster.

