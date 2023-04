Erlkönig Kia Picanto Noch ein Facelift für den Kleinstwagen

Die dritte Generation des Picanto (JA) ist seit 2017 auf dem Markt und erhielt 2020 das erste Facelift. Ab 2023/2024 stünde also die vierte Generation des Kleinstwagens auf dem Programm, legt man die klassischen Produktzyklen zugrunde.

Euro 7 als Grund für das Picanto-Facelift?

Einen Modellwechsel unterlässt Kia beim Picanto jedoch und macht den alten Kleinen nochmals deutlich frischer. Warum? Hier lässt sich nur spekulieren. Ab 2025 tritt die Euro-7-Abgasnorm in Kraft, also rund ein Jahr nach dem Launch des Facelift-Modells. Besonders bei den Kleinstwagen wäre es schwer, den deutlich größeren Entwicklungsaufwand für eine neue Generation mitsamt neuen Motoren an die Kunden weiterzugeben. Zumal der koreanische Autobauer bis 2027 auf 14 neue Elektroautos setzt und auch hier einen elektrischen Kleinstwagen, den EV 1, plant.

Doch zurück zum Kia Picanto. Das Modell kommt mit neuer Front und zeigt dort den bekannten Kia-Grill sowie die vom Niro inspirierten Scheinwerfer inklusive der L-förmigen Tagfahrlichtleisten. Neben den Scheinwerfern scheinen die neuen Heckleuchten und die dritte Bremsleuchte in LED-Technik ausgeführt zu sein.

Die Seitenansicht offenbart keine Änderungen im bekannten Design und auch ein Blick auf das teilweise noch getarnte Interieur offenbart, dass hier wie gehabt ein frei stehender Bildschirm auf dem Armaturenträger thront und sich die Cockpit-Gestaltung am aktuellen Modell orientiert. Sicher passt Kia noch die Ausstattungslinien sowie -Details an. Auch dürfte es ein Update beim Infotainment und den Sicherheitssystemen geben.

Änderungen bei den Motoren?

Motorseitig dürfte es bei dem Facelift wenig Veränderungen geben. Derzeit wird der Picanto mit drei Motorisierungen angeboten. Neben einem 1,0- und 1,2-Liter-Benziner steht noch ein 1,2-Liter-Diesel auf der Preisliste. Letzterer leistet 100 PS, während die Otto-Aggregate auf 67 bzw. 84 PS kommen. In Sachen Verbrauch dürften die Modelle dann etwas reduziert an den Start gehen.

Fazit

Kia verpasst dem Picanto ein zweites größeres Facelift, obwohl eigentlich eine neue Generation anstünde. Doch den Koreaner dürfte die komplette Neuentwicklung eines Kleinstwagens im Angesicht von Euro 7 und der eigenen Elektro-Strategie zu hoch sein – zumal der Mehraufwand in dem preissensiblen Kleinwagensegment nicht an den Kunden weitergegeben werden kann. Wie Hyundai es mit i10, i20 und i30 hält, können Sie hier nachlesen.