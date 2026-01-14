Opel günstiger als Dacia: Corsa unterbietet Sandero-Preis

Der Autobauer Opel kündigt zum Jahresbeginn eine Sonderedition des Corsa zu einem unschlagbaren Preis an. Auch der Frontera profitiert von einer deutlichen Preissenkung und wird damit besonders attraktiv.

Der Kleinwagen Corsa ist in der neuen Sonderedition mit einer erweiterten Serienausstattung und in Kombination mit dem 100 PS starken 1,2-Liter-PureTech-Benziner ab 15.900 Euro zu haben. Alternativ kann das Sondermodell auch mit dem 115 kW starken Elektroantrieb bestellbar.

5.000 Euro Nachlass für Corsa und Frontera Mit dem Angebotspreis von unter 16.000 Euro ist der Corsa damit günstiger als ein Dacia Sandero in der Stepway-Variante – zumindest in Frankreich, wo der Dacia ab 16.350 Euro zu haben ist. Und damit kommen wir zum Haken der Opel-Offerte. Der Corsa zum Hammer-Preis wird nämlich nur bei unseren französischen Nachbarn angeboten. Regulär steht der Corsa in Frankreich mit wenigstens 20.900 Euro in der Preisliste – der Nachlass für das neue Sondermodell beträgt entsprechend 5.000 Euro. Für den deutschen Markt gibt es bislang kein entsprechendes Angebot. Auf dem deutschen Markt steht der Corsa mit dem 100-PS-Benziner ab 22.890 Euro in der Preisliste. Ein Dacia Sandero Stepway ist hierzulande ab 14.990 Euro zu haben.

Auch für den Opel Frontera kündigt der Autobauer in Frankreich ein umfangreicher ausgestattetes Edition-Sondermodell zum günstigen Preis an. Hier startet das Angebot für die 110 PS starke Hybrid-Version ab 21.900 Euro. Regulär kostet der SUV bei unseren Nachbarn wenigstens 26.500 Euro. Auch hier liegt die Preissenkung damit bei 5.000 Euro. In Deutschland ist der Frontera nicht unter 24.190 Euro zu bekommen. Das Sonderangebot für beide Modelle ist für Bestellungen bis zum 31.1.2026 befristet.